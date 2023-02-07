Samanyolu Haber /Gündem / Binlerce kişi Dua Halkası'nda buluştu /07 Şubat 2023 01:03

Binlerce kişi Dua Halkası'nda buluştu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni derinden etkileyen depremin hemen ardından, on binlerce kişi dua halkalarında buluştu. Siz de kendi dua halkanızı kolayca oluşturabilirsiniz.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM - ÖZEL

Güney California Sivil Platform Yazılım Komitesi tarafından hizmete sunulan appeleven.io sitesi duların birleştiği adres oldu. Platform'un yazılım geliştirme departmanı ile yaptığımız kısa söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz.

- Deprem gibi acı bir hadise ile haberdar olduğumuz appeleven.io hangi amaçla ve ne zaman kuruldu?

Appeleven.io hesap oluşturmadan ve kişisel herhangi bir veri toplamadan ortak dua halkaları oluşturması amacıyla kuruldu. İlk olarak 26 Ocak 2023 tarihindeki Regaip Kandili'nde Salavat Halkası kampanyası etkinliği ile sitenin duyurusunu yaptık.



- AppElevendaki eleven ismi nereden geliyor?

- İki 1 (bir) bir araya gelmezse iki kıymeti var, eğer sırr-i adediyet ile bir araya gelirse on bir (11) kıymetini alır. AppElevendaki Eleven yani 11 ismiyle de bu hakikatten yola çıkarak birleri bir araya getirmek istedik.

Projenin başlangıç motivasyonu ne idi?

- Duaya ihtiyacı olan herkesin dua halkaları oluşturduğu ve kolaylıkla arkadaşlarıyla paylaştığı bir platform oluşturmak istedik. Gofundme nin Prayforme versiyonu gibi. Üstad Hazretlerinin iştirâk-i a’mâl-i uhreviye reçetesini online platforma taşımak istedik.

- Bu platform hangi sivil toplum kuruluşunun desteğinde hazırlandı?

Güney Kaliforniya’daki yazılımcı arkadaşlarla insanlığa fayda saylayacak projeler üretmek, yazılım ile hizmet etmek amacıyla Güney Kaliforniya Yazılım Komitesini kurduk. Şimdilik 5 mühendis arkadaş olarak haftalık görüşmelerle projelerimizi yürütüyoruz.??

- Yazılım ekibinizle projeye eklemeler ve geliştirmeler planlıyor musunuz??

Tabi ki. AppEleven web sitesini daha da geliştirerek kullanımını daha kolay hale getirmek istiyoruz. Yakın zamanda dil seçeneği ekleme planımız var. Ayrıca Hocaefendi’yi kolaylıkla dinleme amacıyla geliştirdiğimiz Cassette uygulaması için de yeni içerikler ve özellikler eklemek istiyoruz.?

- Sitenin anlık kullanıcısı, aplıkasyonların indirilme sayıları hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Appeleven websitesi şimdiden 9.000 farklı kişiyle 30.000 adet sayfa görüntelenmesine ulaştı. Cassette mobile uygulamamız yaklaşık 6.000 adet, AppEleven mobile uygulaması iş 1000 indirme sayısına ulaştı.

- Yeni projeleriniz varsa onlar hakkında da bilgi verebilir misiniz?

Hocaefendinin dinlenmesini kolaylaştırmak adına geliştirilen Cassette uygulamasını web sitesi olarak hizmete sunup kelime aratma ile vaazların içinde arama yapılabilmesi şeklinde bir hedef pojemiz var.


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