Samanyolu Haber /Gündem / Fazıl Say kuruluşunu açıkladı /23 Mayıs 2022 22:11

Fazıl Say kuruluşunu açıkladı

Babası Ahmet Say'ı geçtiğimiz günlerde kaybeden piyanist Fazıl Say, "Babamın da, benim de tüm Say eserlerine sahip çıkacağız. Say Vakfı ile Türkiye'nin kültür sanat hayatına güzel bir gelecek ve yaşamsallık katacağız." ifadeleriyle kurmayı planladığı vakfın duyurusunu yaptı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, Say Vakfı kuracaklarını duyurdu. Say, "Babamın da, benim de tüm Say eserlerine sahip çıkacağız. Say Vakfı ile Türkiye'nin kültür sanat hayatına güzel bir gelecek ve yaşamsallık katacağız" dedi.

Fazıl Say, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayarak, babası Ahmet Say'ın da kendisinin de eserlerine sahip çıkmak için Say Vakfı'nı kuracaklarını söyledi.

Say açıklamasında, "Say Vakfı'nı kuracağız. Babamın da, benim de tüm Say eserlerine sahip çıkacağız. 'Sahip çıkmak.' Bu ülkede çok kullanılan bir deyim değil malum. Bu işi kendimiz üstlenmek zorundayız. Sizlerin de yardımınıza ihtiyacımız olacak. Başta müzikte ve tüm sanat dallarında en yetenekli gençlere sahip çıkacağız. Onlar ile geleceğe uzanacağız. Say Vakfı ile Türkiye'nin kültür sanat hayatına güzel bir gelecek ve yaşamsallık katacağız. Beraber bahçemizi yetiştireceğiz. Fidanları ekmeye başlayalım. Kötü değil, iyi kazansın. En azından deneyeceğiz" dedi.
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