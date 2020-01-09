Samanyolu Haber /Gündem / 'FBI, Apple'dan Donanma üssü saldırısı zanlısının iPhone şifresini istedi' /09 Ocak 2020 10:31

'FBI, Apple'dan Donanma üssü saldırısı zanlısının iPhone şifresini istedi'

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile teknoloji şirketi Apple arasında yeni bir şifre kırma tartışmasının gündeme geldiği bildirildi.

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New York Times’ın haberine göre FBI, Apple’dan, geçen ay Florida’daki Pensacola donanma hava üssünde meydana gelen 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda zanlıya ait iki iPhone’nun şifrelerini kırmasını istediği kaydedildi.

Teknoloji şirketine gönderdiği mektupta FBI, saldırının zanlısı Suudi Hava Kuvvetlerine bağlı 21 yaşındaki Teğmen Mohammed Şamran’ın telefonlarına erişim sağlanamadığını iletti.

Apple’den yapılan açıklamada, mahkeme kararı ile bulut sistemindeki bilgilerin güvenlik güçleriyle paylaşabileceği, kullanıcıların telefonlarına yüklediği verilere ise Apple'ın da erişiminin olmadığı aktarıldı.

Apple, iPhone'un kendi hafızasındaki bilgilere erişim sağlamak için sistemde ‘arka kapı’ oluşturmaları gerektiğine işaret ederek, bunun da kullanıcı gizliliği ve siber güvenlik için tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini savundu.

FBI ile Apple arasındaki veri erişim tartışması
Apple’ın 2014’te telefonlara şifreleme sistemi getirmesi, dijital verilere erişim isteyen FBI ile arasında tartışmalara neden olmuş, FBI Apple’ı ‘suçlulara güvenli bir alan açmakla’ eleştirmişti.

Özellikle, Aralık 2015'te Kaliforniya San Bernardino'da düzenlenen 14 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı silahlı terör saldırısı sonrası FBI, güvenlik güçleri tarafından öldürülen Seyid Rıdvan Faruk’a ait iPhone'a Apple üzerinden erişim sağlama talebi ülkede tartışma başlatmıştı.
FBI, Apple'dan söz konusu iPhone'un şifresinin kırılmasıyla ilgili yardım talep etmiş, Apple bu eylemin dünya genelindeki bütün iPhone telefonları ve kullanıcıları için gizlilik haklarının ihlali anlamına geleceği gerekçesiyle talebi reddetmişti.

Apple’ın üst yöneticisi Tim Cook, “iPhone’a erişim için kurulacak arka kapı sisteminin bir kez kullanılacağı öneriliyor ama bu doğru değil. Eğer bu bir kez kurulursa, birçok cihazda tekrar tekrar kullanılabilir.” diyerek, endişelerini paylaşmıştı.
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