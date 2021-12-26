FDA, bir Covid-19 ilacına daha acil kullanım onayı verdi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Pfizer’ın ardından, Merck’in Covid-19’a karşı geliştirdiği ilaca da acil kullanım onayı verdi.







FDA tarafından yapılan açıklamada, “Pfizer ilaç şirketinin koronavirüs (Covid-19)’a karşı ürettiği Paxlovid ilacının yanısıra, Merck firmasının geliştirdiği Molnupiravir hapı da Omicron varyantıyla mücadele için onaylanmıştır” denildi.





FDA, Molnupiravir ilacını yaşlılar, diyabet ve kalp hastalığı gibi hastalıklara sahip olanlar dahil Covid-19 belirtileri taşıyan tüm yetişkinlerin kullanabileceğini belirtti.





HASTANEYE YATIŞ RİSKİNİ YÜZDE 50 DÜŞÜRÜYOR





New Jersey merkezli Merck firması 11 Ekim ayında Covid-19’a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA’ya başvurmuştu. İngiltere, Merck’in ürettiği “Molnupiravir” isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu. Öte yandan Merck, Molnupiravir’in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü açıklamıştı.