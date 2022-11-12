Fenerbahçe Giresunspor'a yenildi

Süper Lig 'de 14. hafta maçında lider Fenerbahçe sahasında Giresunspor'a 2-1 yenildi. Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan, art arda 5 maçtır da kazanan Fenerbahçe, Karadeniz ekibini devirerek zirvedeki yerini korumayı ve Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyordu ancak beklediği olmadı.







Maçın 18. dakikasında 'de Kanarya, golcüsü Enner Valencia'nın penaltısıyla 1-0 öne geçti 13. dakikada sarı kart gören Brezilyalı forvet Joao Pedro 40. dakikada da ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.





60 dakikadan fazla 10 kişi mücadele eden Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının desteğiyle yine baskılı oynasa da 71'de Giresun aradığı golü buldu. 83. dakikada Serdar Aziz çok büyük bir hata yaptı, kalecisine dönmek isterken topu kaptırınca Borja Sainz karşı karşıya Altay'ı affetmedi ve Çotanaklar'ı 2-1 öne geçirdi.





Bu sonuçla Fenerbahçe ligde tam 8 maç sonra kaybetti ve 29 puanda kaldı.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR







1. dakika Fenerbahçe ilk gole çok yaklaştı. Soldan Giresunspor savunmasının eksik yakalandığı anda Valencia topla buluştu ve ceza sahasına doğru topla birlikte ilerledi. Yerden içeriye doğru pasını gönderdi ancak Joao Pedro topa yetişemedi.





5. dakikada sağ köşeden Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile korner atışı kullandı. Arka direğe doğru yapılan ortaya savunmadan gelen Attila Szalai kafasını vurdu ancak top yandan dışarı çıktı.





13. dakikada Fenerbahçe golü buldu ancak ağlara giden top faul nedeniyle gol sayılmadı. Ceza sahası sağ köşeden sıfır çizgisine yakın giden topa Attila Szalai kafasıyla çevirdi. Joao Pedro röveşata denedi ancak Görkem'e yaptığı hareket sonrasında faul kararı çıktı. Pozisyon devamında Serdar Aziz'e çarpan top gol oldu ancak faul nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Pedro bu hareketi sonrasında sarı kart gördü.







16. dakikada Giresunspor gole çok yaklaştı. Borja Sainz'in savunma arkasına gönderdiği pasla hareketlenen Serginho, Altay ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcu şutunu attı ancak milli eldiven net pozisyonu kurtardı.







18. dakikada Ferdi Kadıoğlu süratli geldi, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine girdi yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanmak üzere topun başına gelen Enner Valencia, takımını Giresunspor karşısında 1-0 öne geçiren golü attı. Bu golle Valencia 13 gol atarak kariyer rekorunu kırdı.





31. dakikada sarı lacivertliler etkili geldi. Ceza sahası sağ köşesinden Enner Valencia, savunma arkasına sarkan Joao Pedro'ya ortasını gönderdi. Brezilyalı futbolcu kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı. Pozisyon sonrasında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.







40. dakikada Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Joao Pedro, Alexis Perez'e yaptığı faul sornasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.







71. dakikada Giresunspor atağında sol kanattan ceza sahası içine orta yapıldı, Serdar topu kafayla iyi uzaklaştıramayınca ceza alanı sol çaprazından Borja Sainz gelişine çok sert vurdu, Altay'ı kapattığı köşeden avladı. Durum 1-1 oldu.







83. dakikada Osayi Samuel'in geri pasında Serdar Aziz kaleci Altay'a dönmek isterken baskı sonrasında topu kaybetti, ilk golün sahibi Borja Sainz karşı karşıya pozisyonda bir kez daha ağları sarstı ve Kadıköy'de Giresunspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.

