Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maç 0-0’lık golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla beraber zirve mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip puanını 73’e çıkarırken, Alanyaspor ise puanını 57’ye yükseltti.





Şampiyonluk ümitlerini sürdürmek için mutlak kazanma parolasıyla Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 1 puana razı oldu. Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maç 0-0 sona erdi.





Maça iki takım da dengeli başladı. Taraflar zaman zaman tehlikeli ataklar gerçekleştirirken; Salih Uçan'ın, 23. dakikadaki sert vuruşunda top direkten döndü. 28. dakikada Valencia, ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu önce penaltı noktasını gösterdi, ardından VAR uyarısı sonrası kararını iptal etti.





43. dakikada son adam Gökhan Gönül, Davidson'u ceza sahasına girerken düşürdü. Hakem kırmızı kartını gösterdi.





İkinci yarıya Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş-Luiz Gustavo değişikliğiyle başladı. Alanyaspor, rakibinin de 10 kişi kalmasından yararlanarak tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Fenerbahçe, daha kontrollü bir oyun sergilemesine karşın ev sahibi ekibin ikinci yarıda da 2 şutu direkten döndü ve maç da 0-0 sona erdi.





Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 57, Fenerbahçe ise 73 yaptı. Fenerbahçe, ikinciliğe yükselmesine karşın lider Beşiktaş arasındaki puan farkı 5'e çıktı.





Belözoğlu döneminde ikinci kayıp





Emre Belözoğlu'nun gelişinin ardından galibiyetlerle dikkat çeken Fenerbahçe, 6. maçta 2. kez puan kaybetti. Sarı Lacivertliler, Emre Belözoğlu ile Denizlispor'u 1-0, Gaziantep FK'yı 3-1, Başakşehir'i 2-1 ve Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Yeni Malatyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.





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