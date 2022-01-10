Fenerbahçe Kadıköy'de Adana Demirspor kaybetti













Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Karşılaşmanın 29. dakikadasında ev sahibi Fenerbahçe, penaltı vuruşundan yararlanarak Valencia ile öne geçti. Konuk ekipte Gökhan İnler, 34. dakikada bu gole karşılık vererek skoru 1-1 yaptı.İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Adana Demirspor ikinci yarının başında Younes Belhanda'nın golü ile 2-1 öne geçti.Bu golden sonra Belhanda’nın sevinci, Mert Hakan Yandaş tarafından sert tepkiyle karşılandı. Belhanda’nın gol sevincine oldukça sinirlenen Mert Hakan, Belhanda’nın üzerine yürüdü. Hakem Halil Umut Meler, yaşananların ardından Mert Hakan ve Belhanda’ya sarı kart gösterdi.Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci yarısına mağlubiyetle başladı ve 32 puanda kaldı. Adana Demirspor ise puanını 33'e yükselterek 4. sıraya yerleşti.Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına gidecek. Mavi-lacivertli takım ise Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.