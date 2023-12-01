Fenerbahçe’nin Avrupa hezimeti! Liderlik şansını kaybetti…

25’te Nordsjaelland, Daniel Svensson’un golüyle farkı 2’ye çıkardı. Jeppe Tverskov’un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mohamed Diomande, bekletmeden topu Daniel Svensson’a aktardı. Daniel Svensson, ceza alanı içinden sağ ayağının içiyle vuruşunu yaparak topu Dominik Livakovic’in solundan ağlarla buluşturdu.





66’da fark 3’e çıktı. Hızlı gelişen atakta Andreas Schjelderup, topla birlikte sağ çaprazdan ceza alanı içine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı. Dominik Livakovic, sağına giden topu çıkarmayı başard ancak Christian Rasmussen, pozisyonu iyi takip ederek boş kaleye topu ağlara gönderdi. Christian Rasmussen’in golüyle skor 4-1’e geldi.





84’te Benjamin Nygren’in golüyle maçın skoru 6-1 oldu. Conrad Harder, sol kanatta İsmail Yüksek’ten topu kurtardıktan sonra altıpas içine yerden gönderdi. Benjamin Nygren, topa hareketlenerek ağlarla buluşturdu.





İsmail Kartal’dan 5 değişiklik



UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Danimarka’nın Nordsjaelland ekibine konuk olan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynanan Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11’de 3’ü zorunlu 5 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli takımın deneyimli çalıştırıcısı, Right to Dream Park’ta oynanan karşılaşmada, Fatih Karagümrük karşısında ilk 11’de sahaya sürdüğü isimlerden Samet Akaydın ve Mert Müldür’ü statü gereği, Ferdi Kadıoğlu’nu da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edemezken, Dzeko ve İrfan Can Kahveci’yi de yedeğe çekti.



Kartal, bu oyuncuların yerine Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ryan Kent, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi’yi ilk 11’de sahaya sürdü. Ferdi Kadıoğlu’nun sakatlığı nedeniyle son maçlarda savunma tandeminde yer alan Jayden Oosterwolde’yi kendi bölgesinde oynatan Kartal, stoperde ise Yusuf Akçiçek-İsmail Yüksek ikilisine şans verdi. Fatih Karagümrük karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Osayi-Samuel ise, Danimarka deplasmanında 11’de değerlendirildi.





Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Edin Dzeko, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Efekan Karayazı ve Çağrı Fedai ise yedek soyundu.





Yusuf Akçiçek yeniden ilk 11’de



Fenerbahçe’nin akademi oyuncularından Yusuf Akçiçek, Ludogorets karşılaşmasının ardından Nordsjaelland deplasmanında da ilk 11’de sahaya çıktı. Savunmadaki sakatlıklar nedeniyle bu maçta da şans bulan 17 yaşındaki stoper, İsmail Yüksek’le birlikte savunma tandemini oluşturdu.

Cengiz Ünder 13 maç sonra ilk 11’de



Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, 13 resmi maçın ardından ilk 11’de sahaya çıktı. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 17 Eylül tarihinde oynanan Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının hemen başında sakatlanarak beşinci dakikada yerini İrfan Can Kahveci’ye bırakan Cengiz Ünder, 14 maç sonra ilk 11’e döndü. Milli futbolcu, Süper Lig’de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor maçlarında kadroda yer almazken; Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında oyuna sonradan dahil oldu. Ünder; UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda Nordsjaelland ve Spartak Trnava maçlarında takımını yalnız bırakırken, Ludogorets’le iç sahada oynanan karşılaşmada 1 dakika, Bulgaristan’da oynanan mücadelede ise 14 dakika sahada kaldı.





Kar yağışı durdu, zemin temizlendi



Danimarka Farum’da gündüz etkili olan kar yağışı, akşam dururken, mücadelenin oynanacağı Right to Dream Park’ın sentetik zemini de maç öncesinde temizlendi. Karşılaşma sırasında hava sıcaklığı eksi 4 dereceyi bulurken, maç öncesinde saha sulandı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı



Nordsjaelland-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerdeki yerini aldı. 10 bin 300 kapasiteli Right to Dream Park’ta kendilerine ayrılan yerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise rakip taraftarların olduğu bölümde maçı takip etti. Nordsjaelland Kulübü yetkilileri, davetiyeler dışında satışa çıkarılan 8 bin biletin neredeyse yarısının Fenerbahçeli futbolseverler tarafından satın alındığını belirtti.





Fenerbahçe 23 kişilik kadroyu tamamlayamadı



Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında 21 kişiyle yer aldı. Sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra henüz hazır olmayan Serdar Aziz, Fred ve Zajc maç kadrosuna alınmadı. Statü gereği forma giyemeyen Samet Akaydın, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor’un da yokluklarında teknik direktör İsmail Kartal, kadroyu akademi oyuncularıyla takviye etti. Sarı-lacivertli ekipte akademiden gelen oyunculardan Yusuf Akçiçek ilk 11’de sahaya çıkarken, Furkan Onur Akyüz, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Efekan Karayazı ve Çağrı Fedai ise kadroya dahil edilen isimler oldu.



UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland’a 6-1 mağlup oldu.Right to Dream Park’ta oynanan maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek olan sarı lacivertliler şok bir mağlubiyet aldı.Maça 9 puanla lider çıkan Fenerbahçe ağır Danimarka’da ağır bir yenilgi alarak grupta zirve şansını kaybetti. Grubun diğer maçında Ludogorets, Trnava karşısında 90+5. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı. Konferans Ligi’nde 5. haftaya lider giren Fenerbahçe, 3. sıraya düştü.Son maçta Kadıköy’de 14 Aralık’ta Spartak Trnava’yı konuk edecek sarı lacivertliler 3 puanı alarak adını bir üst tura grup ikincisi olarak yazdırmak istiyor.Kanarya gruptan ikinci olarak çıkması durumunda UEFA Avrupa Ligi’nden gelecek rakibiyle 2 eleme turu oynayacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde elemeler ve grup maçlarında 10 maçta boy gösteren Fenerbahçe, üst üste 9 maçı kazanırken, son çıktığı Ludogorets müsabakasından 2-0’lık yenilgiyle ayrılarak ilk mağlubiyetini yaşamıştı.21. dakikada Nordsjaelland, Lucas Hey’in golüyle öne geçti. Sağ kanattan Daniel Svensson’un kullandığı köşe vuruşunda Jeppe Tverskov, ön direkte topu kale sahası içine indirdi. O bölümde Lucas Hey, sol ayağıyla dokunuşu yaparak topu filelerle buluşturdu.43’te temsilcimiz Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin golüyle farkı 1’e indirdi. Sebastian Szymanski’nin topuk pasında Michy Batshuayi, ceza alanı hemen içinden sağ ayağının içiyle harika bir şut çıkardı ve sağ direğin içine çarpan top ağlarla buluştu.44’te temsilcimiz Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile 2-2’lik eşitliği sağladı ancak VAR’dan gelen uyarı sonrasında kenara gelen hakem Jeremie Pignard, pozisyonu izledikten sonra Sebastian Szymanski’nin topu koluyla ağlara gönderdiğini belirterek golü iptal etti.55. dakikada Nordsjaelland, Benjamin Nygren’in golüye skoru 3-1 yaptı. Adamo Nagalo, savunmadan gönderdiği uzun pasla Benjamin Nygren’i savunmanın arkasında topla buluşturdu. Benjamin Nygren, topla birlikte ceza alanı içine girdikten sonra sol ayağıyla vuruşunu yaparak topu Dominik Livakovic’in üzerinden ağlara yolladı.75’te Nordsjaelland, Benjamin Nygren’in golüyle skoru 5-1 yaptı. Benjamin Nygren, cepheden topla birlikte ilerledi ve İsmail Yüksek’ten sıyrıldıktan sonra ceza alanı hemen içinden sol ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu kaleci Dominik Livakovic’in bakışları arasında ağlarla buluşturdu.