Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe’nin kampı iptal edildi /20 Temmuz 2021 13:45

Fenerbahçe’nin kampı iptal edildi

Fenerbahçe'nin, Slovenya'ya yapacağı hazırlık kampının iptal edildiği açıklandı.Fenerbahçe, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da yapacağı kampın, pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Futbol Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Serkan Acar Resort Tesislerimizde 5-16 Temmuz arası yaptığı kamp ile başladı. Kampın ardından çalışmalarına İstanbul’da devam eden Takımımız, Kasımpaşa ile  oynadığı hazırlık karşılaşmasından 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. 

Yeni sezona yönelik ikinci etap kamp çalışmalarımız, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da olacak şekilde planlanmış olsa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle Takımımızın bu programı iptal edilmiştir. Takımımız çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olup; hazırlık maçalarımızın programı en kısa sürede duyurulacaktır.”

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