Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Rodriguez transferini bitirdi /16 Ocak 2020 19:42

Fenerbahçe Rodriguez transferini bitirdi

Milan'dan Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, PSV'yi reddeden İsviçreli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Milan'ın sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez'i 6 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladı.  

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Hollanda ekibi PSV ile bu transferde çekişen Fenerbahçe, Rodriguez'de galip geldi ve transferi bitirdi.  

Haberde Ricardo Rodriguez'in iki sezondur sol bekte ancak sezon başında Theo Hernandez'in gelmesiyle yedek kalması sonucu bu oyuncunun gönderilmesine izin verildiği belirtildi. 

İki gün süren görüşmelerin ardından Ricardo Rodriguez transferi için Fenerbahçe ile anlaşıldığı ifade edildi. İsviçreli futbolcunun yakında İstanbul'a gideceği yazıldı.
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