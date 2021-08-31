Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de 7 futbolcu daha yolcu /31 Ağustos 2021 20:07

Fenerbahçe'de 7 futbolcu daha yolcu

Fenerbahçe'nin teknik patronu Vitor Pereira kadroda düşünmediği isimlerin biletini kesmeye devam ediyor.Sarı-lacivertli takım kadroda yer açmak için düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak zorunda. Ancak şu anda istenen adımlar atılamadı.

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Sadık, Ademi, Thiam gibi isimler gitse de Caner, Sinan Gümüş, Perotti, Lemos, Zanka, Dirar ve Caulker gibi oyuncuların ayrılması gerekiyor. 8 Eylül’e kadar bu isimlerin gitmesi şart. Şu anda sadece Sinan Gümüş Alanyaspor, Caulker da Gaziantep ile görüşmeler yapıyor. 2 isimden olumlu sonuç bekleniyor.

Eustaquio iddiası

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları için çalışmaları sürüyor. Portekiz’de Hidemasa Morita’dan istediğini alamayan sarı-lacivertliler, Pacos’dan Stephen Eustaquio için harekete geçti. Portekiz basınında yer alan iddialara göre 24 yaşındaki orta saha için Pacos ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin ilerlediği öne sürüldü.
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