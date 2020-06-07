Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya'nın yolunu tutacak /07 Haziran 2020 16:35

Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya'nın yolunu tutacak

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Vedat Muriç konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan medyası, 26 yaşındaki golcü oyuncunun Lazio’ya tranfser olacağını yazdı.

SHABER3.COM

Başta Tottenham olmak üzere Avrupa’nın dev kulüplerinin yakından ilgilendiği golcü oyucu için İtalyan ekibinin 20 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç'in kariyerine İtalya’da devam etmesinin kesinlik kazandığı iddia edildi. 

İtalyan Medyası Kosovalı golcü’nün 20 milyon euro karşılığında Lazio’ya transfer olacağını yazdı.Fenerbahçe ve Kosova Millî Takımı’ndaki performansıyla dünya devlerini peşine takıp, İngiliz ve İtalyan kulüpleri arasında yarışa sebep olan 26 yaşındaki golcü yuvadan uçuyor.İtalyan medyasından Calciomercato’nun haberine göre uzun süredir Vedat’ın peşinde olan Lazio hem Fenerbahçe hem de Kosovalı golcü ile anlaşma sağladı.

20 MİLYON EURO

Lazio’nun Arnavut sportif direktörü Igli Tare’nin yoğun çabaları sonucunda transferin 20 milyon avroya kesinleştiği ifade edildi. Başta Tottenham olmak üzere çok sayıda talip olan Vedat Muriç’te elini çabuk tutan Lazio’nun mutlu sona ulaştığı vurgulandı. 

Transferde Kosovalı golcünün Serie A’da forma giymek istemesinin de etkili olduğu belirtildi.Fenerbahçe, transferin gerçekleşmesi alacağı 20 milyon avroluk bonservisin yüzde 15’i olan 3 milyon avroyu Rizespor’a verecek. Vedat’ı Rize’den 3,5 milyon avroya alan sarı-lacivertliler yüzde 15’lik ödemeye rağmen Kosovalı oyuncudan 13,5 milyon avro kazanmış olacak.

YENİ SOW BULUNDU

Bu arada Fenerbahçe, Vedat Muriç’in vedasıyla doğacak boşluğu doldurmak için girişimlerini hızlandırdı.Sarı-lacivertliler, Gambiyalı Ali Sowe için CSKA Sofya’nı kapısını çaldı. Gambiya Millî Takımı’nda da forma giyen 25 yaşındaki Sowe’nin CSKA adına 64 maçta 27 golü bulunuyor.

DİĞER ADAY GEORGE PUSCAS

Bir diğer aday ise Championship’te Reading forması giyen Rumen golcü George Puscas. Yirmi dört yaşındaki golcü de Sowe gibi kariyerinde bir sıçrama yapmak adına Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya'nın yolunu tutacak Sonraki Haber >>

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te toprak kayması kamerada

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Yağmacılar işi abarttı

Yağmacılar işi abarttı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:03:54