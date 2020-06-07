Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya'nın yolunu tutacak

Başta Tottenham olmak üzere Avrupa’nın dev kulüplerinin yakından ilgilendiği golcü oyucu için İtalyan ekibinin 20 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç'in kariyerine İtalya’da devam etmesinin kesinlik kazandığı iddia edildi.







İtalyan Medyası Kosovalı golcü’nün 20 milyon euro karşılığında Lazio’ya transfer olacağını yazdı.Fenerbahçe ve Kosova Millî Takımı’ndaki performansıyla dünya devlerini peşine takıp, İngiliz ve İtalyan kulüpleri arasında yarışa sebep olan 26 yaşındaki golcü yuvadan uçuyor.İtalyan medyasından Calciomercato’nun haberine göre uzun süredir Vedat’ın peşinde olan Lazio hem Fenerbahçe hem de Kosovalı golcü ile anlaşma sağladı.





20 MİLYON EURO





Lazio’nun Arnavut sportif direktörü Igli Tare’nin yoğun çabaları sonucunda transferin 20 milyon avroya kesinleştiği ifade edildi. Başta Tottenham olmak üzere çok sayıda talip olan Vedat Muriç’te elini çabuk tutan Lazio’nun mutlu sona ulaştığı vurgulandı.





Transferde Kosovalı golcünün Serie A’da forma giymek istemesinin de etkili olduğu belirtildi.Fenerbahçe, transferin gerçekleşmesi alacağı 20 milyon avroluk bonservisin yüzde 15’i olan 3 milyon avroyu Rizespor’a verecek. Vedat’ı Rize’den 3,5 milyon avroya alan sarı-lacivertliler yüzde 15’lik ödemeye rağmen Kosovalı oyuncudan 13,5 milyon avro kazanmış olacak.





YENİ SOW BULUNDU





Bu arada Fenerbahçe, Vedat Muriç’in vedasıyla doğacak boşluğu doldurmak için girişimlerini hızlandırdı.Sarı-lacivertliler, Gambiyalı Ali Sowe için CSKA Sofya’nı kapısını çaldı. Gambiya Millî Takımı’nda da forma giyen 25 yaşındaki Sowe’nin CSKA adına 64 maçta 27 golü bulunuyor.





DİĞER ADAY GEORGE PUSCAS





Bir diğer aday ise Championship’te Reading forması giyen Rumen golcü George Puscas. Yirmi dört yaşındaki golcü de Sowe gibi kariyerinde bir sıçrama yapmak adına Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor.