Samanyolu Haber /Spor / FIBA ile Twitch arasında maç yayını anlaşması /25 Şubat 2021 00:05

FIBA ile Twitch arasında maç yayını anlaşması

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile naklen yayın platformu Twitch arasında bazı maçların yayınlanması için bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), naklen yayın platformu Twitch ile iş birliği anlaşması imzaladı. FIBA'dan yapılan açıklamada, Kadınlar Avrupa Ligi ve 3x3 basketbol maçlarının yanı sıra gençler kategorisindeki bazı turnuvaların Twitch üzerinden yayınlanacağı belirtildi.

Platformdan her yıl yaklaşık 600 saat naklen basketbol maçı yayınlanacağını kaydedildi.

Anlaşmadan memnuniyet duyduğunu aktaran FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "Basketbolu interaktif bir şekilde daha fazla taraftara sunacak ve ailemizi genişletme hedefimizi güçlendireceğiz." ifadesini kullandı. 
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