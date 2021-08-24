Filenin Sultanları çeyrek finalde

Nurullah Kaya





2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. maçında Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi.







Romanya'nın Kaloşvar şehrinde oynanan maçta Türkiye, baştan sona çok iyi bir oyun ortaya koyarak şampiyonanın en güçlü ekibi olduğunu kanıtladı.





Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu.





Setler: 21-25, 21-25, 20-25

Süre: 80 dakika (25, 26, 29)





D GRUBU'NDAKİ İLK DÖRT MAÇ





Türkiye - Romanya: 3-1

Türkiye - Ukrayna: 3-0

Türkiye - İsveç: 3-0

Türkiye - Finlandiya: 3-0





Türkiye, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü ile karşılaşacak. Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.