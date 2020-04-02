Samanyolu Haber /Dünya / Filipinler'de Duterte'den 'önlemlere uymayanları vurun' emri /02 Nisan 2020 15:05

Filipinler'de Duterte'den 'önlemlere uymayanları vurun' emri

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, güvenlik güçlerine, hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde aldığı sokağa çıkma yasağı kararı ve kısıtlamalara karşı gelinmesi ya da isyan çıkarılması halinde, sorun çıkaranları 'vur ve öldür emri' verdi.

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Ayrıca Duterte, sağlık çalışanlarının istismarının tolere edilmeyecek ciddi bir suç olduğunu dile getirdi.

Duterte, televizyonda canlı yayınlanan açıklamasında, doktorlara ve sağlık çalışanlarına saldıranların üzerlerine ölümcül zehirli maddeler dökülerek veya onlara bu maddeler içirilerek cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.

Ayrıca sorun çıkaran kişilerin hapishanelerde aç bırakılacakları tehdidinde bulunan Duterte, emniyet güçlerine bu kişileri vurmaları ve gıda ve nakit yardımını durdurma emrini vereceğini belirterek halkı kendileriyle iş birliği yapmaya çağırdı.

Verdiği sert kararlarla sık sık insan hakları örgütlerinin eleştirilerini üzerine çeken Filipinler lideri, "Polis ve askerlere talimatım; eğer bir sorun varsa ve ve hayati tehlike durumu söz konusuysa onları vurarak öldürün." sözleriyle canlı yayında emir verdi.

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