Filipinler'de Duterte'den 'önlemlere uymayanları vurun' emri

Ayrıca Duterte, sağlık çalışanlarının istismarının tolere edilmeyecek ciddi bir suç olduğunu dile getirdi.







Duterte, televizyonda canlı yayınlanan açıklamasında, doktorlara ve sağlık çalışanlarına saldıranların üzerlerine ölümcül zehirli maddeler dökülerek veya onlara bu maddeler içirilerek cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.





Ayrıca sorun çıkaran kişilerin hapishanelerde aç bırakılacakları tehdidinde bulunan Duterte, emniyet güçlerine bu kişileri vurmaları ve gıda ve nakit yardımını durdurma emrini vereceğini belirterek halkı kendileriyle iş birliği yapmaya çağırdı.





Verdiği sert kararlarla sık sık insan hakları örgütlerinin eleştirilerini üzerine çeken Filipinler lideri, "Polis ve askerlere talimatım; eğer bir sorun varsa ve ve hayati tehlike durumu söz konusuysa onları vurarak öldürün." sözleriyle canlı yayında emir verdi.



