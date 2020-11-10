Filistin Başmüzakerecisi Erekat, Korona'dan hayatını kaybetti

Filistin’in başmüzakerecisi Saeb Erekat’ın ekim ayı başında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
18 Ekim’de durumu ağırlaşan 65 yaşındaki Erekat, Hadassah Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Erekat, Filistinlilerin özgürlük mücadelesinde üst düzey görevler üstlenmiş bir isimdi.
Eski Filistin lideri Yaser Arafat’a yakınlığıyla bilinen Erekat, 1993’teki Oslo Anlaşmaları ve 2014’te çöken son barış süreci dahil bir dizi kilit dönemde İsrail’le Filistin arasındaki görüşmelerin başmüzakereciliğini üstlenmişti.