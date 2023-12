Filistinliler Gazze'de giderek daralan alanlara sıkışıyor

Hamas-İsrail çatışmaları üçüncü ayına girerken İsrail, Filistinli erkekleri gözaltına alarak Gazze'nin kuzeyindeki askeri kontrolünü güvence altına almaya çalışıyor. Kuzeyde kent merkezlerinin şiddetli çatışmalara sahne olması, Hamas'ın direnişine işaret ediyor. İsrail askerlerinin ve tanklarının Gazze'nin kuzeyine girmesinden altı hafta sonra bu bölgede hala on binlerce insanın bulunduğu sanılıyor.



İsrail hükümeti sözcüsü Eylon Levy, Cuma günkü açıklamasında, Gazze'nin kuzeyinde gözaltına alınanların “Sivillerin haftalar önce tahliye olması gereken bölgelerde bulunan askerlik çağındaki erkekler” olduğunu söyledi.



Gözaltına alınanların Hamas militanı olup olmadıklarını belirlemek üzere sorguya çekildiklerini söyleyen Levy, kuzeyden güneye ilerleyen İsrail askerlerinin benzer tutuklamalar yapabileceğine işaret etti.



İsrail uçaklarından Gazze'ye Kuran ayetli broşür



İsrail uçakları Cuma günü Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat ve Magazi mülteci kamplarına, üzerinde Hamas yetkilileri için yazılan bir mesajın bulunduğu broşürler attı.



Kuran'dan bir ayetin ve Tevrat'tan da benzer ifadelerin bulunduğu broşürde şöyle yazıldı: “Hamas liderlerine: cana can, göze göz, kim başlattıysa suçlu odur. Eğer cezalandırırsanız, size karşı işlenen suçla kısasa kısa cezalandırın”.



Broşürlerin havadan atılmasından birkaç saat sonra Nuseyrat mülteci kampındaki bir konuta düzenlenen saldırıda en az 21 kişinin öldüğü bildirildi.



İsrail ordusu Cuma günü Gazze'de 450'den fazla hedefin 24 saat içinde kara, deniz ve havadan vurulduğunu bildirdi.



Gazzeli yetkililer: "Can kaybı 17 bin 487 oldu"



Gazze'deki sağlık yetkilileri, Perşembe günkü saldırılarda 350 kişinin hayatını kaybettiğini, Cuma günü ise İsrail saldırılarının başlamasından bu yana ölü sayısının 17 bin 487'ye yükseldiğini bildirdi. Yetkililer, binlerce kişininse kayıp ya da enkaz altında olduğunun varsayıldığını söyledi.



Gazze kent merkezindeki mahallelerden kuzeydeki Şecaya, Nafak, Sabra ve Cela'da yoğun İsrail tank ateşi olduğu, güneydeki Han Yunus'tayda bir eve isabet eden hava saldırısında beş Filistinli'nin öldüğü bildirildi.



"94 İsrail askeri öldü"



Hamas, İsrail kuvvetleriyle en sert çarpışmaların kuzeyde Şecaya, güneyde Han Yunus'ta olduğunu kaydetti.



İsrail ordusu, Ekim sonundan bu yana Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısının 94 olduğunu açıkladı.



İsrail ordusundan Tümgeneral Dan Goldfuss, Han Yunus'ta keydedilen video mesajında, İsrail kuvvetlerinin ev ev çarpıştığını, tünel girişlerinde kapı kapı savaştığını söyledi.



İsrail ordusunun Arapça konuşan sözcüsü de sosyal medya paylaşımında, İsrail askerlerinin “özellikle Han Yunus ve kuzeyde Hamas ve terör örgütlerine karşı şiddetle savaştığını” belirtti.



"Sığınacak yer arayanlar kıyıya gitmeli"



Sözcü, kuzeyde Cebaliye ve Zeytun bölgeleriyle, Şecaya ve eski Gazze kent merkezinin boşaltılması gerektiğini, kuzey-güney doğrultusundaki ana yolun artık bir “savaş alanı” olması nedeniyle sığınacak yer arayanların kıyıya gitmesi gerektiğini söyledi.



Gazze'nin güneyinde bulunan Reuters muhabirleri, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne çok sayıda ölü ve yaralı geldiğine tanık oldu.



Öte yandan Filistin Lideri Mahmud Abbas, Batı Şeria'da Cuma günü Reuters'a verdiği demeçte, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için uluslararası barış konferansı toplanması gerektiğini söyledi.