Zeytinyağı Avrupa'da lüks ürün mü oluyor?

Kuraklık ve sonuçları

İspanya'nın bazı bölgelerinde yaşanan tarihi kuraklık, birçok yerde çok kötü hasatların yaşanmasını beraberinde getirdi. Zeytin ağacı aslında suya ihtiyaç duymuyor ancak Mayıs ayındaki yeşillenme sürecinde yaşanacak aşırı sıcaklara da dayanamıyor. Tamı tamına bunun gerçekleştiği 2023 yılının yazında fiyatlar tavan yaptı.

Zeytinyağı fiyatı iki yılda iki katına çıktı





Zeytinyağı bir lüks hâline geldi

İspanyol tarım kooperatiflerinin eski moda yapılara sahip olması da ayrı bir sorun. Günümüze uyum sağlayamamış bu kuruluşlar, pazarın yüzde 80'lik kısmını kontrol ediyor. Örneğin bu kuruluşların çalışan yelpazesinde kadınlar çok nadir yer alıyor.

Eski moda işletmecilik

Çalışmalarını Madrid San Pablo Üniversitesi'nde (CEU) sürdüren İspanyol ekonomist Rafael Pampillon, zeytinyağı konusunda spekülasyonlara karşı uyarıda bulunuyor. "Zeytinyağının Fransa ve Portekiz'de İspanya'dakinden daha ucuz olduğu bir gerçek" diye konuşan Pampillon, bunun bu ülkelerde iklim şartlarının daha iyi olmasından değil, İspanya'daki talebin geçmiştekinden çok daha yüksek olmasından kaynaklandığını söylüyor.