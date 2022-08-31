Financial Times’dan dolar analizi: Yükseliş sürecek mi?

Dolar, başlıca merkez bankalarının faiz artırması ve ekonomik görünüme ilişkin endişeler nedeniyle diğer para birimlerine karşı 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra art arda üçüncü ayını da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.





Son olarak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jarome Powell’ın geçen hafta Jackson Hole’daki konuşmasında faizi yükseltmekten kaçınmayacaklarına dair vurgular yapması dolardaki yükselişi tırmandırdı.





YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

ABD dolarını belli para birimleri karşısında ölçen dolar endeksi dün 109,1’i test etmesinin ardından bugün 108,6’ya geriledi. Endeks ayrıca yılın başından bu yana yüzde 14 arttı. Ağustosta dolardaki artış sürerken sterlin, Euro, Japon yeni ve İsviçre frangı geriledi. Dolar/TL kuru ise bugün itibariyle 18,19 seviyelerinde seyretti.





Dolar faiz artışı sinyalleri ile güçlenirken İngiliz finans gazetesi Financial Times da doların yükselişi ile ilgili bir analiz kaleme aldı. Nikou Asgari ve Kate Duguid imzasıyla yazılan analizde dolardaki yükselişin devam edip etmeyeceğine dair yorumlar ele alındı.





Analizde Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa’daki yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu tetiklediği ve bunun da ekonomilerin durgunluğa gireceği yönündeki endişeleri artırarak doları tırmandırdığı belirtildi.





HER ŞEY DAHA GÜÇLÜ DOLARA İŞARET EDİYOR?

FT’nin aktardığına göre, yatırım ve risk yönetim şirketi Union Investment yöneticisi Christian Kopf konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Her şey daha güçlü bir dolara işaret ediyor” dedi. Kopf, “Dolar, enerji ithalatından bağımsız ve özellikle Avrupa’da gördüğümüz enerji fiyatlarındaki artıştan çok fazla etkilenmedi” diye konuştu.





Rabobank döviz stratejisi başkanı Jane Foley ise konu ile ilgili, “Arka plana baktığımızda, diğer para birimlerinin dolara karşı gerçekten iyi bir mücadele verebileceklerini düşünmüyoruz. Doları satacaksan, ne alacaksın?” yorumunda bulundu.





GEVŞEME ŞÜPHELERİ ORTADAN KALKTI

Haberde stresin yakın dönemde azalmasının olası olmadığı ve Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole’da şahin mesajlar verdiği, bunun da Fed’in yakında parasal sıkılaştırmayı hafifleteceğine dair tüm şüphelerin ortadan kaldırdığı belirtildi.





Analizde ayrıca güçlü doların gelişmekte olan piyasa ekonomilerine de zarar verdiği aktarıldı. Analize göre, bunun nedeni birçok yükselen piyasa ülkesinin dolar cinsinden yüksek borç tutması. Daha güçlü dolar, bu ülkelerin borçlarının artması anlamına geliyor ve bu da temerrüt korkularını artırıyor.