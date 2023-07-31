Fırlayan buğday fiyatları Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

"Rusya, koridoru daraltıyordu"

İsviçre merkezli Vivalon AG'nin Türkiye'deki iştiraklerinden olan ve Türkiye buğday tedariği pazarında yüzde 20 pay ile ilk sırada yer alan Taban Gıda’nın CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Rusya’nın zaten son 4 aydır koridordan geçen ürün miktarını düşürmeye çalıştığını söylüyor.

Un ihracatında dünya lideri

ABD Tarım Bakanlığı’nın son yayınladığı Mayıs 2023 tarihli verilere göre, Türkiye buğday üretiminde Almanya'nın ardından 11'inci sırada yer alıyor. Son 8 yılda buğday ekim alanları 8,6 milyon hektardan 7,2 milyon hektara düşen Türkiye'de, üretimde ise yükseliş yaşanıyor.

"Türkiye ihtiyacından fazla üretiyor"





"Çiftçinin ürünü değerlenecek"

Türkiye'de son dönemde buğday üretimini artırmak için özel sektörde ciddi bir hareketlilik gözleniyor. Zira küresel pazarlarda buğday fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'deki üreticileri için bir fırsat yaratmış durumda.

"Uzun vadede kötü etkiler"





Ekmeğe zam geldi





"Fiyatlar olumsuz etkilenmez"

Türkiye'deki büyük pastane ve cafe zincirlerinin un tedarikçisi olan Konya merkezli Büyük Hekimoğulları’nın Yönetim Kurulu Üyesi Utku Hekimoğlu da, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, buğday ithalatının büyük bölümünü Rusya'dan yapan Türkiye'de tedarik sorunu yaşanmayacağını belirtiyor.

Gıda enflasyonunda tablo olumsuz



