Samanyolu Haber /Ekonomi / Fiyatlar kontrolden çıktı: Yüzde 80-90 zam geldi /30 Aralık 2019 10:57

Fiyatlar kontrolden çıktı: Yüzde 80-90 zam geldi

Türkiye'de yılbaşında vatandaşların en çok tükettiği kuru yemişlere yüzde 80-90 oranında zam geldi.

SHABER3.COM

TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman, kuru yemişi çiftçiden ucuz fiyata satın alıp piyasaya vermeyerek fiyatları yükselten stokçuların, bankalardan 10 kat daha fazla para kazandıklarını söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yılbaşı için kuru yemişte fiyatlar kontrolden çıktı. Başta yer fıstığı ve Antep fıstığı olmak üzere birçok kuru yemişte devletin sessiz kalması, stokçuların da aşırı kâr hırsı yüzünden fiyatlar yüzde 80-90'lara varan oranlarda zamlandı.

Tüm Kuru Yemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, halkın kuru yemişi çok pahalı tüketmek zorunda kaldığını, devletin küçük bir müdahalede bulunması halinde fiyatların normal seviyesine düşeceğini söyledi.

Karaman, kuru yemişi çiftçiden ucuz fiyata satın alıp piyasaya vermeyerek fiyatları yükselten stokçuların bankalardan 10 kat daha fazla para kazandıklarını belirtti.

Karaman, özellikle yılbaşı öncesinde kuru yemiş piyasasında yaşanan aşırı fiyat artışlarını değerlendirirken, kuru  yemişte dolara bağlı normal bir fiyat artışı olduğunu, ancak bazı ürünlerdeki aşırı fiyat artışının stokçuların aşırı kâr hırsından kaynaklandığını açıkladı.

Karaman, yer fıstığı fiyatlarının normal olması gerekenden yüzde 80-90 daha zamlı fiyatlarla satıldığını, bunun da tek sebebinin ürünü piyasaya vermeyerek depolarda saklayan stokçular olduğunu söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fiyatlar kontrolden çıktı: Yüzde 80-90 zam geldi Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın danışmanı: Ortamı hazırlıyoruz...

Erdoğan'ın danışmanı: Ortamı hazırlıyoruz...

Polisin kan donduran intikam yemini!

Polisin kan donduran intikam yemini!

Üniversite mezunuyum, bulaşık yıkıyorum!

Üniversite mezunuyum, bulaşık yıkıyorum!

Perinçek'le aynı sahnede türkü söyledi: Doğu arkadaş...

Perinçek'le aynı sahnede türkü söyledi: Doğu arkadaş...

'Yaşadıklarımızla hayattan ihraç edildik

'Yaşadıklarımızla hayattan ihraç edildik

Raylara düşen adamı kurtardılar

Raylara düşen adamı kurtardılar

Uçak köprü altında sıkıştı

Uçak köprü altında sıkıştı

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

Kazadan ilginç kurtuluş!

Kazadan ilginç kurtuluş!

Deneme sürüsünde arabanın uçtuğunu öğrendi!

Deneme sürüsünde arabanın uçtuğunu öğrendi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:49:56