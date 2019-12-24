[FLAŞ] Fenerbahçe’den flaş açıklama!

Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe de VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti… “Geride kalan tüm haftaların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz” diyen Fenerbahçe resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.







İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan o açıklama:





Süper Ligin 16.haftasında, stadımızda Beşiktaş ile oynadığımız, takımımızın ortaya koyduğu hırs, istek ve performansla tam anlamıyla kazanmaya konsantre şekilde çıktığı ve 3-1 galip geldiğimiz maçın ardından oluşan gündeme dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.





Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün derbinin ardından gerek yöneticileri, gerek Saygıdeğer Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz.





Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her adımda ve fırsatta “Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız, Şeffaf Bir Futbol Ortamı” çağrısı yapmaktadır.