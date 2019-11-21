[FLAŞ] İsrail tarihinde bir ilk!

Rivlin, Mavi-Beyaz lideri Gantz’a hükümeti kurması için tanınan sürenin dolduğunu gösteren resmi yazıyı Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein’e teslim etti.







Bu yazıyla birlikte İsrail tarihinde ilk kez yasalar gereği hükümeti kurma görevi Meclis’e verilmiş oldu.





Batı Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Rivlin, milletvekillerine “siyasi görüşlerini bir kenara bırakarak ülkenin bir yıl içinde 3. kez erken seçime gitmesine engel olmaları ve tanınan 21 günlük süre içinde koalisyon hükümetini kurmaları” çağrısı yaptı.





AA’nın aktardığına göre İsrail’in kurulduğu 1948’den bu yana hükümeti kurma görevinin daha önce Meclis’e verilmek zorunda kalınmadığını anımsatan Rivlin, “İçinde bulunduğumuz dönem, İsrail tarihinde daha önce benzeri görülmemiş karanlık bir zamandır” ifadesini kullandı.





Edelstein ise koalisyon krizinin çözümü için elinden gelen tüm çabayı göstereceği sözünü verdi.





Meclis’e tanınan 3 haftalık sürede de koalisyon hükümeti kurulamazsa, İsrail’deki seçmenler bir yıl içinde 3. kez erken seçim için sandık başına gidecek.