Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Rabia Naz davasında yeni gelişme /13 Aralık 2019 20:34

[FLAŞ] Rabia Naz davasında yeni gelişme

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı, Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın kıyafetlerinde lastik izi buldu. Baba Şaban Vatan bu belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz soruşturması ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, kızının elbisesinde araç izine rastlandığını ispat eden belgeleri paylaştı.

SOYLU ISRARLA “DÜŞME” DİYORDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüne ilişkin, “Adli tıp karar vermiş, ‘düşmedir’ diyor, mülkiye müfettişi ‘düşmedir’ diyor. Mahkeme sonuçlanacak. Babanın iddia ettiği hiçbir bulgu ile karşı karşıya gelmedik” demişti.

BABA ŞABAN VATAN BELGELERİ PAYLAŞTI

Baba Şaban Vatan belgeleri kamuoyu ile paylaştı. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı, görüntü iyileştirme programı kullanarak okul giysisi ile pantolonda lastik izi tespit etti. Şüpheli bir şekilde ölen Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan “Sabahlara kadar 7 klasörlük dosyaları inceliyorum. Nihayet ortaya çıktı” dedi.
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