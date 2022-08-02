Samanyolu Haber /Gündem / Flaş seçim tahmini: İkinci tura kalmadan büyük farkla sonuçlanır /02 Ağustos 2022 10:22

Flaş seçim tahmini: İkinci tura kalmadan büyük farkla sonuçlanır

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili senaryolara dikkat çeken bir iddia daha eklendi. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, seçimin ilk turda ve büyük bir farkla tamamlanacağını ileri sürdü.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin farklı anket senaryolarında ikinci tura kalmasının kurgulandığını belirten MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat seçimin ikinci tura kalmayacağını ve ilk turda en az 10 puan farkla biteceğini söyledi.

Mehmet Ali Kulat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Ortalıkta bir sürü iyi niyetli simülasyon görüyorum. Hepsinde de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tura kalırsa… üzerine kurgulanmış. MAK DANIŞMANLIK tarafından yapılan 5 ayrı varsayım simülasyonlarına göre seçim 2 tura kalmaz. İlk turda ve en az 10 puan farkla biter.’’ İfadelerini kullandı.
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