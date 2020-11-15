Samanyolu Haber /Spor / Formula 1 şampiyonu İstanbul’da belli oldu /15 Kasım 2020 15:43

Formula 1 şampiyonu İstanbul’da belli oldu

F1 Türkiye Grand Prix'inde yarışmayı 1. sırada bitiren Lewis Hamilton 7. şampiyonluğunu İstanbul'da ilan etti

SHABER3.COM

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Hamilton, bitime 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti. 35 yaşındaki Hamilton böylece 7 şampiyonluğu bulunan Schumacher'e yetişmiş oldu.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu
Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan ederek Alman Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen müsabakada birinci olan Hamilton, sürücüler klasmanında ikincilikte yer alan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde bitime 3 etap kala şampiyonluğu garantiledi.

Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşarak kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazandı.

Böylece Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Formula 1 şampiyonu İstanbul’da belli oldu Sonraki Haber >>

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı

Frankfurt'ta sokaklar karıştı

Frankfurt'ta sokaklar karıştı

Siz bu vatanın, milletin başına bela mısınız?

Siz bu vatanın, milletin başına bela mısınız?

Hastane magandaları yine saldırdı!

Hastane magandaları yine saldırdı!

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:25:03