Fransa’da 110 bin sahte Covid-19 aşı kartı ele geçirildi

Fransa'da sahte aşı kartı şoku yaşanıyor. Yapılan denetimlerde 11 bin sahte aşı kartı ele geçirildi.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan açıklamada, “Toplu taşıma araçları ile birlikte cafe-restaurant, eğlence mekanları ve kültürel etkinliklere erişim sağlamak isteyen herkes, iki doz Covid-19 aşısı olduğunu veya hastalığı daha önce geçirdiğini kanıtlayan belgeye sahip olmakla yükümlüdür. Söz konusu belgelere sahip olmayanlar ise mekanlara girişte son 72 saatte alınmış bir negatif PCR testi sonucunu göstermek zorunda kalacaktır” denilmişti.





400 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI





Ancak Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bugün yaptığı açıklamada yeni kuralların ihlal edildiğini, yapılan denetimlerde 11 bin sahte aşı kartının ele geçirildiğini ve buna bağlı olarak 400 kişinin gözaltına alındığını söyledi.





France 2 kanalında konuşan Darmanin, bazı sağlık personellerinin dolandırıcılıkla bağlantılı olduğunu ve para karşılığında sahte aşı kartı sattıklarını ifade etti.





Darmanin, geçtiğimiz ay Paris’te görev yapan bir doktorun 220 kişiye sahte aşı kartı sağladığı gerekçesiyle tutuklandığını da belirtti.





GÖZALTINA ALINANLAR AŞI OLMALARI KOŞULUYLA SERBEST KALABİLİR





Öte yandan, gözaltına alınan kişilerin kısa süre içinde gerçek bir aşı belgesi almaları şartıyla serbest kalabilecekleri aksi taktirde 5 yıl hapis cezasına mahkum edilecekleri duyuruldu.





Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının başından bu yana 8 milyon 399 bin 846 kişi de Covid-19 enfeksiyonu tespit edilirken, ölen kişi sayısının 120 bin 983’e ulaştı.