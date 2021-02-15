Samanyolu Haber /Teknoloji / Fransa, Google'a, otel derecelendirmesinde manipülasyondan 1.1 milyon euro ceza kesti /15 Şubat 2021 15:32

Fransa, Google'a, otel derecelendirmesinde manipülasyondan 1.1 milyon euro ceza kesti

Soruşturma sonucunda otel derecelendirme ve sıralamasıyla tüketiciyi yanlış yönlendirdiği belirlenen Google İrlanda ve Google Fransa, 1.1 milyon euro ceza ödemeyi kabul etti

Fransa, Google'a, otel derecelendirmesinde manipülasyondan 1.1 milyon euro ceza kesti

AB'nin ABD merkezli teknoloji devlerine açtığı mali savaşın başını çeken Fransa, Google'ın otel derecelendirmesi- sıralamasında tüketiciyi yanlış yönlendirdiği saptaması üzerinden harekete geçti.

Google İrlanda ve Google Fransa ödeyecek
Fransa Maliye Bakanlığı ve Rekabet, Tüketiciyi Koruma ve Dolandırıcılık Kontrol Genel Müdürlüğü (DGCCRF), soruşturma sonucunda Google'ın otel derecelendirmesi ve sıralamasının tüketiciyi yanlış yönlendirdiğine karar verilmesinin ardından, Google İrlanda ve Google Fransa'nın 1.1 milyon euro ceza ödemeyi kabul ettiğini duyurdu.

Otelcilerden gelen şikayetleri takiben 2019 ve 2020 yıllarında soruşturma yürüten Bakanlık ile DGCCRF'nin basın açıklamasında, Google'ın otel derecelendirme ve sıralama uygulamasını Eylül 2019'dan beri değiştirdiği belirtildi.
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