Samanyolu Haber /Dünya / Fransa İslam Konseyi o tüzüğü onayladı /18 Ocak 2021 22:13

Fransa İslam Konseyi o tüzüğü onayladı

Fransa İslam Konseyi'nin ırkçılık ve Musevi düşmanlığıyla birlikte milliyetçi vaazları yasaklayan Fransa’da İslam Prensipleri Tüzüğü’nü onayladığı belirtildi.

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Fransa İslam Konseyi, kritik bir karar aldı. Konsey, ‘siyasal İslam’ı reddeden Fransa’da İslam Prensipleri Tüzüğü’nü onayladı. Tüzük, ırkçılık ve Musevi düşmanlığına karşı çıkıyor. Milliyetçi vaazları yasaklıyor.

Fransa İslam Konseyi (CFCM), ülkede ilke olarak ‘siyasal İslam’ı reddeden Fransa’da İslam Prensipleri Tüzüğü’nü kabul etti. Tüzüğün önemli maddeleri arasında İslam’ın Fransa’nın değerleriyle uyumlu olması, İslam’ın siyasi amaçlarla araçsallaştırılmasının reddi, devletlerin Fransa’da dinin yaşanmasına müdahale etmemesi ve kadın erkek eşitliği yer alıyor.

Tüzükte kadınlara yönelik sünnet, kızların zorla evlendirilmesi ve gelinler için bekaret sertifikası gibi uygulamalar eleştiriliyor. Irkçılık ve Musevi düşmanlığına karşı çıkılan tüzükte, camilerde yabancı ülkelerin rejimlerinin savunulmasına yönelik milliyetçi vaazlar verilmesi de eleştiriliyor.

CFCM’nin bünyesindeki federasyon, söz konusu tüzüğün içeriğini görüşüp onaylamak için toplantı düzenlemişti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CFCM’in yaptığı çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Emmnanuel Macron’un istediği, Fransa’daki Müslümanlar ve dolayısıyla Fransa için anlamlı bir gelişmedir.” ifadesini kullandı.

Macron, Fransa’da, Hazreti Muhammed’i tasvir ettiği belirtilen karikatürü öğrencilere gösterdiği gerekçesiyle bir lise öğretmeninin başı kesilerek öldürülmesinin ardından CFCM’den kasım ayında bu tür bir tüzük hazırlamasını istemişti
 
CFCM, Kasım 2020’de Macron ile yapılan görüşmede Ulusal İmamlar Konseyi’nin (CNI) kurulmasına karar verilmişti. Bu kurumun imamların dini bilgilerine, öğretim becerilerine ve insani niteliklerine göre görevlerini yerine getirme konusunda onay süreci oluşturacağı aktarılmıştı.

Fransa, Avrupa’da en fazla Müslümanın yaşadığı ülkeler içinde ilk sırada. Fransa’da çoğu Kuzey Afrikalı 6 milyonun üzerinde Müslüman yaşıyor.

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