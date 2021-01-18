Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu ziyaret etti /18 Ocak 2021 22:23

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrasında dayanışma mesajı vermek için Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Davutoğlu, ziyaret sonrasında yapılan ortak basın toplantısında "Gelecek Parti meselesi değil ülke meselesidir" ifadesini kullandı.

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T24'te yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi eşlik etti.

İki genel başkan ortak bir basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Birilerinin düşünceyi beğenmiyorum diye taşlarla sopalarla silahlarla saldırmalarını kabul etmiyoruz. İktidar can ve mal güvenliğini sağlamalıdır."

Seyirci olamazlar. Seyirci olamazlar can ve mal güvenliğini sağlamak zorundalar"

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: 

Dayanışma gösteren bütün siyasi liderlere teşekkür ediyorum. Eğer Türkiye'de bir korku atmosferi meydana getirmek istiyorlarsa bizi korkutamayacaklarını bilsinler.

"Bu bir Gelecek Parti meselesi değil ülke meselesidir. "

"Türkiye'yi bu badireden kurtarmak zorundayız. Bu tip organize işler olabilir ama biz soğuk kanlılığımızı koruyacağız. Halkın hakemliği kadar değerli bir şey yoktur. Gerilimi artırabilirler ama bizi halkın gündeminden koparmak istiyorlarsa, o gündemden kopmamak için özen göstereceğiz"
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