Samanyolu Haber /Dünya / Fransa o ülkedeki üslerini kapatmaya başladı /09 Temmuz 2021 23:01

Fransa o ülkedeki üslerini kapatmaya başladı

ABD öncülüğündeki NATO kuvvetlerinin Afganistan çekilme süreci tamamlanırken, Fransa yönetiminin de Afrika ülkesi Mali'deki askeri üslerini yıl sonundan önce kapatmış olacağı açıklaması geldi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyindeki askeri üslerini yıl sonundan önce kapatmaya başlayacaklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin Mali'nin kuzeyindeki askeri üslerini yıl sonundan önce kapatmaya başlayacağını, kapatmanın gelecek yılın başlarında tamamlanacağını açıkladı.

Macron, G5 Sahel ülkeleri liderleriyle düzenlenen çevrimiçi zirve sonrası, Paris ziyaretinde bulunan Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mali'nin kuzeyindeki askeri üslerinin kapatılmasına ilişkin olarak Macron "Bu bölümlerin kapatılması 2021'in ikinci yarısında başlayacak ve 2022'nin başlarında tamamlanacak" dedi. 

Macron geçen ay yaptığı açıklamada, Fransa'nın Sahraaltı Afrika'da 7 yıldır cihatçı El Kaide ve IŞİD'e karşı mücadele gerekçesiyle yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nu sonlandıracaklarını ve buradaki 5 bin 100 askerinin büyük bölümünün başka yere taşınacağını duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı bugün yaptığı açıklamada ülkesinin G5 Sahel ülkeleri Mali, Burkina Faso, Çad, Moritanya ve Nijer ile uzun vadeli ortaklığının devam edeceğini söyledi ve bölgede 2 bin 500 ile 3 bin kadar askerininse kalacağını belirtti.

Macron "Düşmanlarımız tehditlerini sadece Sahel boyunca değil ama tüm Batı Afrika boyunca yaymak üzere toprak heveslerini terk ettiler. Maalesef bu saldırı tüm Gine Körfezi ülkelerine baskının arttığı gerçeğine işaret ediyor" dedi. 

Fransa Cumhurbaşkanı "Güneye doğru yayılmanın durması ihtiyacına uygun olarak kendimizi yeniden organize edeceğiz, bu da kuzeydeki askeri varlığımızın azaltılmasına yol açacak" dedi.
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