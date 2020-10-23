Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da 40 bin vak'a, Almanya'da yeni rekor /23 Ekim 2020 10:32

Fransa'da 40 bin vak'a, Almanya'da yeni rekor

Fransa'da son 24 saatte 41 binden fazla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'ası tespit edildi. Daha önce 8 bölgede uygulanan gece sokağa çıkma yasağı 38 bölgeye daha genişletildi. Almanya'da ise bütün tedbirlere rağmen günlük vak'a sayısı 12 bin 519 ile çsalgında en yüksek seviyeye tırmandı.

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Perşembe akşamı açıklamalarda bulunan Fransa Başbakanı Jean Castex, "İkinci dalga geldi." diyerek halkı uyardı. Daha önce sadece Paris, Lyon, Marsilya gibi büyük şehirlerde uygulanan gece sokağa çıkma yasağını yaygınlaştırarak en az altı hafta boyunca süreceğini açıkladı.

Bu kapsamda 67 milyon nüfuslu Fransa'da yaklaşık 46 milyon kişi, akşam saat 9 ile sabah 6 arasında zaruri bir gerekçe olmadıkça dışarı çıkamayacak. Uygulama, yeni eklenen bölgelerde cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

AVRUPADA YENİ VAK'A SAYISINDA PATLAMA

Diğer yandan son 24 saatte 41 bin 622 yeni vakanın tespit edildiği ülke, Avrupa'da yeni günlük vaka sayısı rekorunu kırdı. Daha önce hiçbir Avrupa ülkesinde 40 binden fazla günlük yeni vak'a görülmemişti. 

Başbakan Castex, ülkedeki hastane yataklarının yüzde 44 oranında dolu olduğunu, ülkedeki durumun kötüye gittiğini açıkladı.

SALGINDA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKILDI 

Almanya'da ise yeni vak'a sayısı en yüksek seviyeye çıktı. Bir günde 12 bin 519 kişi pozitif çıkarken ülke genelinde riskli ilan edilen bölgelerde gece restoran ve barlar 23'ten sonra kapanıyor. 

Bunun yanı sıra eyaletler arasında geçişlerde konaklama kısıtlaması getirilmeye çalışılıyor.
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