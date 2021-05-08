Fransa'da iltica iptalleri başladı... Radikal dini örgüt bağlantısı yetiyor

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Le Figaro gazetesine verdiği röportajda, son üç ayda, 147 kişinin radikal dini fraksiyonlar ile olan ilişkileri ve kamu düzenini tehdit eden eylemleri nedeniyle Fransa’da verilen iltica hakkının iptal edildiğini söyledi.







Posta Fransa'nın aktardığına göre , "Politikamız çok net, yabancıları ne oldukları için değil, ne yaptıkları için yargılamak" diyen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede kamu düzenini bozmaya yönelik eylemlerde bulunan veya radikal dini gruplarla ilişkisi olanların oturum izinlerinin iptal edilmesi, iltica haklarının geri alınması için tüm adımların atıldığını söyledi.





Fransa’da bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Darmanin, Fransız Mültecileri ve Vatansız Kişileri Koruma Dairesi (OFPRA) nezdinde yapılan hak iptali ile ilgili başvurularına olumlu cevap alındığını kaydetti.





Şu ana kadar idari mahkeme kararıyla 231 kişi için sınır dışı karara verildiğini hatırlatan Gerald Darmanin, bu kişilerin bir bölümünün ülkelerine gönderildiği bir bölümünün de hala tutukevlerinde bekletildiğini ifade etti.





Radikal gruplarla ilişkileri tespit edilen veya kamu düzenini bozma yönünde eylemlerde bulunan 4 bin kişinin oturum izinlerinin iptali için başvuru yapıldığını belirten İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 1083 "kaçak göçmen" ile birlikte bu kişilerin sınır dışı edilmesi için gerekli prosedürün devam ettiğini söyledi.





Darmanin, halen oturma izni olan bu kişilerin yüzde 25’nin Cezayir vatandaşı, yüzde 20’sinin Fas, yüzde 15’inin Tunus ve son olarak yüzde 12’sinin de Rus vatandaşı olduğunu belirtti. 4 binden fazla kişinin oturum izinlerinin iptali için yapılan başvurularda şu ana kadar 200 kişi hakkında iptal kararı çıktığını kaydeden Darmanin, belirlenen kişilerin Fransa’dan uzaklaştırılması için tüm imkanlarını kullanacağını vurguladı.





Darmanin, 2021 yılının başından bu yana Fransa’da oturum izni olmayan 587 kişinin radikal dini gruplarla olan ilişkilerinden dolayı sınır dışı edildiğini de hatırlattı.





Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sunulan yıllık istihbarat raporunda, geçtiğimiz yıl istihbarat birimlerinin yüzde 40’ı terör şüphelisi olmak üzere 21 952 kişiyi takibe aldığı açıklandı.





Ulusal Teknik İstihbarat Kontrol Komisyonu’nun (CNCTR) hazırladığı 91 sayfalık raporda Fransız istihbarat birimlerinin 2020’de 21 binden fazla kişiyi takibe aldığı ortaya çıktı.





Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sunulan raporda yakın takibe alınan 21 bin 952 kişiden yüzde 40’ının terör şüphelisi olduğu kaydedildi.





Raporda belirtilen rakamlara göre geçtiğimiz yıl takibe alınan kişi sayısında 2016 yılına oranla yüzde 8,2’lik artış, 2019 yılına göre ise yüzde 1,2’lik düşüş kaydedildi. Takibe alınanlarda 8 bin 786’sının terör kapsamında izlenen kişiler olduğu ifade edildi. 5 bin 021 kişinin ise organize suç örgütü üyesi olma olasılığı nedeniyle takip edildi.





Radikal dini grupların olası saldırılarını önlemek amacıyla yapılan istihbarat çalışmaları için geçtiğimiz yıl 48 bin 767 takip talebi yapıldığı öğrenildi. Alınan izin neticesinde 12 binden fazla kişinin telefonu dinlenirken, 8 bin 300 kez yer tespiti yapıldı. Kapalı mekanlarda 565 kişinin ses ve vido görüntü kaydını yapan istihbarat birimleri, alınan izinler sayesinde 2 bin 418 kişinin bilgisayar verilerine ulaştı.