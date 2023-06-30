Fransa'da olaylı üçüncü gece: 677 gözaltı

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'in polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan protesto olayları dün gece de şiddetlenerek sürdü. Başta başkent Paris olmak üzere pek çok kentte düzenlenen gösterilerde 670'ten fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberelere göre, gözaltına alınanların büyük kısmının 14-18 yaşlarında olduğu bildirildi. Yaşanan şiddet olayları üzerine ülke çapında 40 bin polisin görev yaptığı açıklandı.





17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği Paris yakınlarındaki Nanterre'de dün gece bir banka şubesinin ateşe verildiği, alevlerin kısa sürede bankanın olduğu binanın üst katındaki konutlara da sıçradığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin can kaybı olmadan yangını söndürdüğü haber verildi.





27 Haziran'da polis kontrolü sırasında duran otomobildeki gencin birden gaza basarak uzaklaşmaya çalışması üzerine polis memurunun sürücü koltuğundaki gence doğrudan ateş ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyaya da yansımıştı. Öldürülen genç için Nanterre'de düzenlenen ve 6 bin kişinin katıldığı anma yürüyüşü sırasında da göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandığı kaydedildi. Göstericilerin polise molotof kokteyli attığı, 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Liman kenti Marsilya'da da yüzlerce göstericiyle emniyet güçleri arasında çıkan olaylar sırasında kimi dükkanların yağmalandığı, orada da 14 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Lille, Lyon ve Bordeaux'da olaylara yine özel timlerin müdahale ettiği, Grenoble'de de bir otobüse havai fişek atıldığı, bunun üzerine toplu taşıma şirketlerinin bölgedeki ulaşım hizmetini durdurduğu bildirildi. Fransa'nın çeşitli kentlerinde dün arka arkaya üçüncü gece yaşanması beklenen protesto eylemleri öncesinde saat 21.00 itibarı ile otobüs ve tramvaylar başta olmak üzere toplu taşımaya güvenlik gerekçesiyle ara verildi.



