Fransa'daki gösterilere şiddet bulaştı: 172 gözaltı

Protesto gösterilerine katılım rekor kırarken, sendikalara göre 3,5 milyon İçişleri Bakanlığı'na göre 1,1 milyon kişi hükümeti protesto etti.



İçişleri Bakanı Gerlad Darmanin Fransa genelinde yaşanan şiddet olaylarında 149 polisin yaralandığını, şiddet kullanan 172 göstericinin ise gözaltına alındığını açıkladı.



Macron’un açıklaması tepkiyi arttırdı



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un grevlerden bir gün önce televizyon ekranlarına çıkarak yasa konusunda kararlı olduklarını söylemesi yeni bir öfke dalgasını ateşledi.



Odoxa firmasının Le Figaro gazetesi için yaptığı ankete katılanların yüzde 76'sı Macron'un konuşmasından ikna olmadığını tam tersine "daha da öfkelendiklerini" dile getirdi.



Ülkenin en önemli iki sendikal konfederasyonundan CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, Paris'teki kortejin başında gazetecilere, "Macron yangını iyice körükledi. Durum gerçekten şiddetli bir hal aldı" dedi.



Daha ılımlı bir çizgiyi temsil eden CFDT Genel Sekreteri Laurent Berger de Paris'teki yürüyüş başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Hem yüzümüze tokat atıyor, hem de tokat attığı eli sendikalara uzatıyor" diyerek, Macron'un olaylardan sendikaları sorumlu tutmasını eleştirdi.



Emeklilik reformuna karşı yalnızca başkent Paris'te değil, Fransa genelinde şiddetli çatışmalar ve gözaltılarla sonuçlanan sert gösteriler yaşandı.



Strasbourg, Rennes, Lille, Toulouse, Nantes, Marsilya ve Bordeaux kentllerinde sabah saatlerinden itibaren yürüyüş ve grevler başladı. Bordeaux kentinde göstericiler Belediye binasının kapısını ateşe veririken, Lorient kasabasında valilik binası yakılmak istendi. Lyon kentinde çıkan olaylarda 11 kişi tutuklandı.



Ulaşımda ciddi aksamalar



En şiddetli gösterilerin yapıldığı başkent Paris'te ise, sabah saatlerinden itibaren ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Haftalardır süren demiryolu grevlerine Pazartesi gününden itibaren havaalanı çalışanları da katıldı.





Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Paris-Orly Havaalanı'ndaki uçuşlarının yüzde 30'unun; Marsilya-Provence, Bordeaux-Merignac ve Lyon-Saint-Exupery'deki uçuşların da yüzde 20'sinin iptal edildiğini açıkladı.



Havaalanı çalışanları Charles de Gaulle Havaalanı'nın birinci terminaline erişimi tıkayarak, yolcuların uçuşlarına ulaşmasını engelledi.



Rafineri grevleri nedeniyle, ülkedeki 7 rafineriden 6'sı kapandı. Tüm ülkeye yalnızca devletin el koyduğu Fos Sur Mer rafinerisinden akaryakıt dağıtılınca, yer yer akarykıt sıkıntısı da yaşandı.



Gençlerden gösterilere büyük ilgi



Çeşitli gençlik örgütlerinin çağrısıyla Fransa genelinde onlarca lise ve üniversite emeklilik reformuna karşı eylemlere sahne oldu. Tüm kentlerde lise ve üniversite binaları önünde işgal, abluka ve protestolar yaşandı. Gösterilere genç nüfusun katılımının yüksek olması dikkat çekiciydi.



Gösteriler gergin bir protesto havasında başlarken, ilk çatışma haberleri Rennes ve Nantes kentlerinden geldi, bu kentleri Brötanya bölgesi ve Bordeaux izledi.



Başkent Paris'te Bastille Meydanı'na sabah saatlerinden itibaren akan göstericiler, dev meydanı ve meydana açılan tüm sokakları doldurdu. Saat 14.00'te başlayan yürüyüşün ardından kortejin Opera meydanına ulaşmasıyla şiddetli çatışmalar yaşandı.



Kortejin önünde yer alan bir grup siyah giyimli gençle polis arasında çatışma çıktı. Bazı göstericilerin güzergah boyunca vitrinleri kırıp dökmesi ve çevreye zarar vermesine polis müdahale etti.



Göstericiler polise sert cisimler ve taş atarken, polis de jop, tazyikli su ve gaz bombasıyla yanıt verdi. Olaylar sırasında göstericilerin ve bazı polislerin bayıldığı gözlendi.



Saatler gece 22.00'yi gösterdiğinde şiddet olayları yatışırken, bazı göstercilerle polis arasında Republique meydanında ve yan sokaklarda kovalamaca gece boyunca devam etti.



Gösterilere katılım rekoru



Bütün büyük kentlerde gösterilere rekor katılım yaşanırken, başkent Paris'te Bastille Meydanı'nda toplanan çalışanların sayısı sendikalara göre 800 bine ulaştı.



Bugüne kadar sendikalar konfederasyonu tarafından başkentte en yüksek katılım 400 bin civarında açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından daha sonra açıklanan rakamlar da gösterilere yoğun katılımı doğruladı.



İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 1 milyon 89 bin kişinin gösterilere katıldığını açıklarken, CGT Sendikal konfederasyonu 3 milyon 500 bin kişinin yürüdüğünü bildirdi.





Başkent Paris'te ise İçişleri Bakanlığına göre 120 bin, sendikalara göre 800 bin kişi emeklilik reformunu ve hükümeti protesto etmek için yürüdü. Her iki kurumun rakamlarına göre, Paris'teki katılım 9 eylemin en yüksek noktasına ulaştı.



149 polis yaralandı, 172 gözaltı



Olayları izlemek üzere Paris Emniyet Müdürlüğü'ne gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yetkililerden bilgi aldıktan sonra günün bilançosunu açıkladı.



Olaylarda 12 bin polisin görev aldığını belirten Darmanin 149 polis ve jandarmanın yaralandığını, 172 kişinin gözaltına alındığını, gösteriler boyunca 140 yangının da söndürüldüğünü açıkladı.



Başbakan Elisabeth Borne ise, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, şiddet eylemlerinin tasvip edilemeyeceğini belirterek, "Gösteri yapmak ve görüş ayrılıklarını duyurmak bir haktır. Bugün tanık olduğumuz şiddet ve aşağılama ise kabul edilemez. Polis ve seferber olan güvenlik ve kurtarma ekiplerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.