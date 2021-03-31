Samanyolu Haber /Spor / Futboldaki yüzde 30'luk seyirci kısıtlaması kaldırıldı /31 Mart 2021 22:14

Futboldaki yüzde 30'luk seyirci kısıtlaması kaldırıldı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nde (UEFA) alınan bir dizi yeni karar uyarınca statlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlamasının kaldırdığı ve seyirci alımı kararı ülkelere bırakıldığı belirtildi.

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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) İcra Komitesi, statlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlamasını kaldırdı. 

UEFA İcra Komitesi bugün çevrimiçi video konferans yöntemiyle toplandı. Alınan kararlara göre Euro 2020 ve Uluslar Ligi Finalleri için maç sırasında 5 oyuncu değişikliği hakkının devam ettiği açıklandı. 

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde gerçekleştirilen 5 oyuncu değişikliği hakkı Dünya Kupası'nda ve Uluslar Ligi'nde de devam edecek.

UEFA, statlara yüzde 30 oranında seyirci alımını onaylamıştı. Ancak bugün gerçekleştirilen toplantının ardından seyirci alımı kararı ülkelere bırakıldı.

Yeni turnuva açıklaması ertelendi

UEFA İcra Kurulu ayrıca, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligleri'nin dahil olduğu yeni turnuvanın detaylarını 19 Nisan'da açıklanacak.
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