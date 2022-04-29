Galatasaray’da başkanlık seçimi iptal edildi!

Galatasaray’da başkanlık seçimi kaosa dönüştü. 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce 22 Nisan’da kaldırılan tedbir kararını koyduran kulüp üyesi Fırat Develioğlu, bu kez bir üst mahkemeye başvurdu. Develioğlu, yeniden tedbir istedi ve İstinaf Mahkemesi, yarın yapılması planlanan Galatasaray’ın Seçimli Genel Kurulu’na tedbir kararı koydu. Bu nedenle Galatasaray’da 30 Nisan’da yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal edildi.





Galatasaray’da seçimin iptal olması üzerine Başkan Adayı Metin Öztürk “Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray’ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza” dedi.





Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise, “İstinaf Mahkemesi’nin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı.





‘ELMAS ERTELEME İSTİYOR' İDDİASI

Tedbir ve dolayısıyla erteleme kararı, Başkan Burak Elmas için de yeni bir hamle ihtimalini doğuruyor. Elmas ve ekibi, en kısa zamanda tüzük tadil kongresini gerçekleştirmeyi planlıyordu. Tedbir kararı yürürlüğe girdiği için bu kongre gerçekleştirilebilir. Yeni tüzükte, ‘ibrasızlık alan yöneticiler de seçime girebilir’ şeklindeki değişiklik yapılırsa Burak Elmas, ilk olağanüstü genel kurulda aday olma şansına kavuşacak.





NELER YAŞANDI?

Üye Fırat Develioğlu, son genel kurulda alınan seçim kararına tedbir koydurdu.

Galatasaray yönetimi, 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak alınan tedbir kararını kaldırdı.

Burak Elmas, kendilerine verilen idari ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik genel kurulun iptali davası açtı.

Develioğlu, bir üst mahkemeye başvurarak yeniden tedbir konulmasını istedi.

İstinaf Mahkemesi, yarın yapılması planlanan Galatasaray’ın Seçimli Genel Kurulu’na tedbir kararı koydu.