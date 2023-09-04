Galatasaray, Davinson Sanchez’i KAP’a bildirdi

Galatasaray, Davinson Sanchez transferi için oyuncu ve Tottenham ile görüşmelere başlandığını açıkladı.



Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina’nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.



Sezon sonunda Tottenham ile sözleşmesi sona erecek olan Davinson Sanchez, 2017 yılında Ajax’tan 42 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.



Davinson Sanchez bu sezon Tottenham ile 4. haftası geride kalan Premier Lig’de 76 dakika süre aldı.