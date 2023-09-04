Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Davinson Sanchez’i KAP’a bildirdi /04 Eylül 2023 22:43

Galatasaray, Davinson Sanchez’i KAP’a bildirdi

Galatasaray, Tottenham'dan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray, Davinson Sanchez transferi için oyuncu ve Tottenham ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina’nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Sezon sonunda Tottenham ile sözleşmesi sona erecek olan Davinson Sanchez, 2017 yılında Ajax’tan 42 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Davinson Sanchez bu sezon Tottenham ile 4. haftası geride kalan Premier Lig’de 76 dakika süre aldı.
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