Samanyolu Haber /Gündem / Jandarma Karakolu’nda işkence iddiası; /04 Eylül 2023 23:13

Jandarma Karakolu’nda işkence iddiası;

Muş merkeze bağlı Sungu köyündeki evine yapılan baskınla gözaltına alınan Muhammed Erol’a (32) İl Jandarma Komutanlığı’nda ‘işkence’ yapıldığı ileri sürüldü. Uyuşturucu madde ekimi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Erol’un, gözaltı sonrası yayınlanan görüntüleri dehşet verici. Vücudunun her yerinde morluklar oluşan Erol, akrabalarının yardımıyla yürüyebilıior. Erol’un avukatı, ‘işkence’ suçlamasıyla yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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TR724'ün haberine göre Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve insan hakları savunucusu Sinan Aygül, sosyal medya hesabından Muhammed Erol isimli bir vatandaşla ilgili paylaşımlarda bulundu. Konuyla ilgili video kaydıyla birlikte yaptığı ilk paylaşımında Aygül, şu ifadeleri kullandı:

“Bu vatandaşın ismi Muhammet Erol. 32 yaşında. Dün akşama doğru saat 17:00 sıralarında Muş merkeze bağlı Sungu köyündeki evine yapılan baskınla gözaltına alınıyor, il jandarma komutanlığına götürülüyor. Bu sabahki durumu böyle. Şuan avukatı ve yakınlarıyla birlikte Muş Adliyesindeler. Yakınlarının verdiği bilgiye göre durumun savcıya anlatılmasından sonra il emniyet müdürü ve il jandarma alay komutanı da adliyeye çağrılıyor. Umarım gereken yapılır. İşlediği iddia edilen suç ne olursa olsun, bu görüntüler apaçık işkence delilidir, işkence insanlık suçudur.”

Videoda Muhammed Erol isimli şahsın vücudunun her yerinde darp edilmeye bağlı morluklar görülüyor. Erol, görüntü kaydında kafasına da vurulduğunu yüzündeki şişliklerin inmesi için jandarmanın sabaha kadar buz uygulaması yaptığını savunuyor. Feci şekilde darp edilen Erol’un yürümekte bile zorlandığı görülüyor.

Sinan Aygül, konuyla ilgili akşam saatlerinde yeni bir paylaşım daha yaptı. Olayın ayrıntılarını anlatan Aygül, şu cümlelere yer verdi:

Muş’ta yaşanan işkence olayında son gelişmeler şöyle; Dün saat 17:00 sıralarında Muş merkeze bağlı Sungu köyünde uyuşturucu madde yetiştirildiğine dair alınan ihbar üzerine Muhammed Erol’un evine baskın yapılıyor.

Baskınla gözaltına alınan Erol karakola götürülüyor. Erol karakolda sivil ve resmi giyimli askerlerce işkenceye uğradığını söylüyor. Askerler ise baskın esnasında Erol’un direndiğini ve kendilerine bıçakla saldırarak yaraladığını iddia ediyorlar ancak kayda geçmiş bıçakla yaralama tespiti henüz yok.

Erol, savcılık ifadesi ardından “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” iddiasıyla tutuklamaya sevk ediliyor ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.

Erolu’un avukatı Tarık Güneş, darp raporu alınması ve tedavi işlemleri için hastaneye geldiklerini, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
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