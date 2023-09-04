“Filenin Sultanları” şampiyonluğu vatandaşlarla birlikte kutladı













“Şahane görünüyorsunuz, enerjiniz harika. İlk günden beri bizleri destekliyorsunuz. Bizler de daha iyi performanslar gösterip sizlere başarı getirmek istiyoruz. İyi ki varsınız.”





















Sözcü'de yer alan habere göre 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupa zaferini binlerce vatandaşla birlikte kutladı.Galataport’ta gerçekleşen kutlama öncesinde FIVB Milletler Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonası’nda kazanılan kupalar, kürsüye getirildi.Teknik ekip ve sporcular tek tek anons edilirken, meydanı dolduran binlerce vatandaş tezahüratlarla takıma destek verdi.Sahneye çıkan isimlerden Gizem Örge, yaptığı konuşmada “Sürekli zorluklarla sınanan canım ülkem, size gülmek çok yakışıyor. Bu tarihi zaferin tadını çıkaralım.” ifadelerini kullanırken büyük alkış aldı.Oyunculardan Cansu Özbay, “En büyük Türkiye” diyerek meydana gelenleri coştururken, Zehra Güneş de böyle bir kalabalıkla bir arada bulunmanın müthiş bir duygu olduğunu dile getirdi.Sahneye çıktığında büyük alkış alan isimlerden Ebrar Karakurt, Türk halkının kendilerini her zaman desteklediklerini vurgulayarak “Dünyanın en güzel sevgisine sahibiz. Sizler bizim arkamızdaki güçsünüz, iyi ki varsınız.” açıklamasını yaptı.İsmi anons edilen son sporcu olan kaptan Eda Erdem Dündar, Cumhuriyetin 100’üncü yılında gelen başarılardan dolayı çok mutlu olduklarının altını çizerek, şunları söyledi:Şampiyonluğun mimarlarından başantrenör Daniele Santarelli, harika bir gün yaşadıklarını dile getirirken, herkesi tebrik etti.A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik de turnuva boyunca çok heyecanlandıklarını aktararak, “Biz büyük bir aileyiz ve birlikte başardık. Bizim en büyük aşkımız ülkemiz, bayrağımız ve giydiğimiz ay-yıldızlı formamız. İyi ki varsınız.” ifadelerini kullandı.İsmi anons edilen son isim olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sahneye “Malatya bulunmaz eşin” türküsüyle çıktı. Malatyalı olan Üstündağ, kütüğü Malatya’da bulunan takımın yıldız isimlerinden Melissa Vargas’ı da yanına alarak oynadı. Bütün takım ikiliye eşlik ederken, Üstündağ sonrasında konuşmasını gerçekleştirdi.Büyük bir alkış eşliğinde sözlerine başlayan Mehmet Akif Üstündağ, şunları kaydetti:“Ben alkışı, bu kızları bugünlere getiren aileler için istiyorum. Onlar olmasaydı bu tabloyu yaşayamazdık. Türk çocukları, Cumhuriyetin 100’üncü yılında, daha önce alınmamış iki kupayla karşınızda. Ne kadar övünsek azdır. Bunlar bizim evlatlarımız. Bağrımıza basacağız, daha büyük başarılara imza atacağız. Bana bugün en çok sorulan soru, sırada ne olduğuydu. Sırada olimpiyat var. Biraz önce Malatya türküsüyle sahneye çıktım. Şubat ayında büyük bir deprem felaketi yaşadık. Depremi yaşayan 11 ilimizden birisi de Malatya’ydı. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Umarım bu kupalar onlara da moral olmuştur. Bu kupaları deprem bölgesindeki herkese hediye ediyorum. Siz böyle destek verdikçe bu kızlar daha büyük başarılara imza atacaktır.”A Milli Kadın Voleybol Takımı, açıklamaların ardından meydana gelen vatandaşlarla birlikte doyasıya eğlendi.