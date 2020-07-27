Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Emre Kılınç’ı kadrosuna kattı /27 Temmuz 2020 19:27

Galatasaray, Emre Kılınç’ı kadrosuna kattı

Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı takıma 4 yıllık imza attığı bildirildi.

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Demir Grup Sivasspor’da gösterdiği başarılı performansla yıldızını parlatan Emre Kılınç, sözleşmesinin bitiminin ardından kırmı-beyazlı takımdan ayrılmıştı. beIN SPORTS’un son dakika olarak duyurduğu habere göre; Galatasaray, Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Sivasspor’da bu sezon 31 resmi maçta görev alan Emre, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray Kulübü, Emre Kılınç’ın transferini 10 Ağustos’ta açıklayacak. 25 yaşındaki futbolcu, 12 Ağustos’taki sezonun ilk antrenmanında takımla birlikte çalışmada yer alacak.

SİVASSPOR’UN VEDA MESAJI

Sivasspor gün içerisinde sözleşmesi biten Emre’nin takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle; “3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor’umuzdan ayrılan Emre Kılınç’a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre.”
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