Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray futbolcuların maaşını indirimli yatırdı /09 Ekim 2020 20:08

Galatasaray futbolcuların maaşını indirimli yatırdı

Galatasaray Kulübü, pandemi nedeni ile futbolculara yüzde 15 indirim ile maaş ödendiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada anlaşma sağlanmayan futbolcuların da maaşlarında kesintiye gidildiği belirtildi.

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Galatasaray Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz’in yaptığı açıklamada, bütün futbolculara ekim ayına kadar ödemelerin yapıldığı, indirimi kabul etmeyen iki futbolcuya ise maaşların eksik ödendiğini açıklamasının ardından bu konuda yeni gelişmeler yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır” denildi.

İşte Galatasaray’ın açıklaması:

“Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını COVID-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır.”
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