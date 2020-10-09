Aliyev: Moskova görüşmesi Ermenistan için son şans

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ve Ermeni milisler arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar sürerken Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi.







Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine gittikleri Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeye dair ayrıntı verilmedi.





Rusya Dışişleri Bakanlığı görüşmeyle ilgili bir fotoğraf paylaştı:





Dışişleri bakanlarının görüşmesine paralel olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den "Bu Ermenistan için son şans" açıklaması geldi. Aliyev televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Azerbaycan'ın kendine ait toprakları barış ya da savaş yoluyla geri alacağını, bunun barışçı yoldan olmasını istediklerini belirterek "Ermenistan'a sorunun barışçı çözümü için son bir fırsat tanıyoruz. Bu son şansları" dedi.





Aliyev yaptığı açıklamada muharebede kazanan taraf olduklarını belirterek "Topraklarımızı geri alacak ve toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlayacağız" dedi. "Meselenin tek çözüm yolunun, işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması"ndan geçtiğini bir kez daha vurgulayan Aliyev, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Moskova'daki görüşmelerde 'Karabağ Ermenistan'a aittir' diyecek olursa müzakere de olmaz" diye konuştu.





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın geçen yıl "Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğu" şeklindeki ifadesi taraflar arasında yeni bir krize yol açmış, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, son çatışmaların sona ermesi ve görüşmelere oturulması için sıraladığı koşulların arasında Paşinyan'ın bu sözlerinden dolayı özür dilemesini de sıralamıştı.





Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı sayılan Dağlık Karabağ'da Ermenistan destekli ayrılıkçı yönetim 1992'de bağımsızlığını ilan etmiş, ancak bağımsızlığı Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmamıştı. Bölgede 90'ların başında başlayan ve 1994'te sona eren etnik çatışmalarda 30 bine yakın insan yaşamını yitirmişti. Dağlık Karabağ ile birlikte Azerbaycan'a bağlı "rayon" adı verilen yedi ilçe de tampon bölge olarak Ermenistan destekli Ermeni milislerin işgali altında bulunuyor.