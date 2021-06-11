Galatasaray ilk transferlerini yaptı: İki isimle anlaştı

Galatasaray , yeni sezonun ilk transferlerini yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Göztepe ile sözleşmesi sona eren deneyimli stoper Alpaslan Öztürk ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Aytaç Kara ile de anlaşma sağlandı.





Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada her iki oyuncu için de üç yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.





Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamayla Alpaslan Öztürk'ün maaaşını da açıkladı. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;





"Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.





2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti





2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti





2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti





Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa’da tamamlayan Aytaç Kara’yı renklerine bağlayan Cimbom, 28 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



KAP açıklaması da yapan Galatasaray oyuncu ile sabit fiyatta anlaşıldığını ve yıllık 6 milyon TL ödeneceğini duyurdu. Kasımpaşa formasıyla 64 maça çıkan Aytaç Kara, 12 gol 6 asitlik performans ortaya koymuştu.

