Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray ilk transferlerini yaptı: İki isimle anlaştı /11 Haziran 2021 19:00

Galatasaray ilk transferlerini yaptı: İki isimle anlaştı

Galatasaray Alpaslan Öztürk'ü ve Aytaç Kara'yı transfer etti

SHABER3.COM

Galatasaray , yeni sezonun ilk transferlerini yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Göztepe ile sözleşmesi sona eren deneyimli stoper Alpaslan Öztürk ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Aytaç Kara ile de anlaşma sağlandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada her iki oyuncu için de üç yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamayla Alpaslan Öztürk'ün maaaşını da açıkladı. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa’da tamamlayan Aytaç Kara’yı renklerine bağlayan Cimbom, 28 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
KAP açıklaması da yapan Galatasaray oyuncu ile sabit fiyatta anlaşıldığını ve yıllık 6 milyon TL ödeneceğini duyurdu. Kasımpaşa formasıyla 64 maça çıkan Aytaç Kara, 12 gol 6 asitlik performans ortaya koymuştu.
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