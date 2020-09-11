Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray’ın genç ismi takıma veda etti /11 Eylül 2020 21:26

Galatasaray’ın genç ismi takıma veda etti

Galatasaray forması giyen 18 yaşındaki genç futbolcu Mustafa Kapı, camiaya veda etti. Mustafa'nın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olması bekleniyor. Genç yıldız adayı, bugünlere gelmesinde hakkı, emeği olan Fatih Terim'e ve tüm hocalarına, takım arkadaşlarına, Galatasaray ve Milli Takımlarda görev yapan tüm profesyonellere teşekkürlerini iletti.

SHABER3.COM

2012 yılında Denizlispor'un altyapısında başladığı futbol hayatına 2013-2014 sezonunda transfer olduğu Galatasaray’da devam eden Mustafa Kapı, futbol hikayesini Fransa’da sürdürecek.

Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz’ın da forma giydiği Lille’e transfer olması beklenen genç orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

‘Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkarmadım’

Denizlili Mustafa Kapı, genç yaşta başladığı futbol mücadelesinde yanında olanlara teşekkür ederek şunları aktardı:

“Yeni mücadeleler, yeni hedefler ve yeni bir başlangıç için yola çıkma zamanı geldi. 11 yaşımda beni Denizli’den Florya’ya getiren futbol, bugün Fransa’ya götürüyor. 17 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar hakkımda birçok şey yazıldı, söylendi, anlatıldı ancak sadece küçük bir azınlık dışında, bunun bir tercih ve kariyer planlaması olduğundan çok az kişi bahsetti.Hedefim sadece Türk futboluna ileride milli takımlar seviyesinde hizmet etmek ve Avrupa’da Türk futbolunu başarıyla temsil eden abilerimin açtığı yolda yürümek. Bilinmesini istediğim tek şey, 6 sene boyunca giydiğim Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkarmadım.

İyi ya da kötü oynadığım maçlar oldu ancak son düdük çalana kadar da formam için mücadeleyi hiç bırakmadım. Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray’da ve Milli Takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray’ın genç ismi takıma veda etti Sonraki Haber >>

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Beyrut'ta yangın şoku!

Beyrut'ta yangın şoku!

Bir Yudum Huzur

Bir Yudum Huzur

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Roket askerin omzunda patladı!

Roket askerin omzunda patladı!

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:50:32