Galatasaray’ın genç ismi takıma veda etti

2012 yılında Denizlispor'un altyapısında başladığı futbol hayatına 2013-2014 sezonunda transfer olduğu Galatasaray’da devam eden Mustafa Kapı, futbol hikayesini Fransa’da sürdürecek.







Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz’ın da forma giydiği Lille’e transfer olması beklenen genç orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.





‘Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkarmadım’





Denizlili Mustafa Kapı, genç yaşta başladığı futbol mücadelesinde yanında olanlara teşekkür ederek şunları aktardı:





“Yeni mücadeleler, yeni hedefler ve yeni bir başlangıç için yola çıkma zamanı geldi. 11 yaşımda beni Denizli’den Florya’ya getiren futbol, bugün Fransa’ya götürüyor. 17 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar hakkımda birçok şey yazıldı, söylendi, anlatıldı ancak sadece küçük bir azınlık dışında, bunun bir tercih ve kariyer planlaması olduğundan çok az kişi bahsetti.Hedefim sadece Türk futboluna ileride milli takımlar seviyesinde hizmet etmek ve Avrupa’da Türk futbolunu başarıyla temsil eden abilerimin açtığı yolda yürümek. Bilinmesini istediğim tek şey, 6 sene boyunca giydiğim Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkarmadım.





İyi ya da kötü oynadığım maçlar oldu ancak son düdük çalana kadar da formam için mücadeleyi hiç bırakmadım. Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray’da ve Milli Takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.”