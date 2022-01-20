Galatasaray küme düşme hattının 4 puan üzerinde

Kasımpaşa ise ligde üst üste 4. galibiyetini alarak galibiyet serisini devam ettirdi.









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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.Mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmada Galatasaray 39. dakikada Halil Dervişoğlu ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Kasımpaşa'dan Ryan Donk beraberlik golünü kaydetti. İlk yarı 1-1 sona ererken, Umut Bozok 60. dakikada sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. 90+5'te Kevin Varga'nın golü ile Kasımpaşa, 3-1 öne geçti.Bu skorla sarı-kırmızılı ekip, 27 puanda kaldı. Lacivert-beyazlı konuk ekip ise 24 puana ulaştı.Galatasaray, Pazar günü sahasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa ise Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk iki maçtan mağlup ayrıldı.