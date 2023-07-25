Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı /25 Temmuz 2023 09:02

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı

Galatasaray, Wilfried Zaha transferinin detaylarını KAP'a bildirdi.

SHABER3.COM

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli golcü oyuncu Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."
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