Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli golcü oyuncu Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."