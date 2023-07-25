Çin'in 'kayıp' Dışişleri Bakanı nerede?



Fu Xiaotian'ın Weibo'da oğlunun melez olmadığını ve babanın doğum gününü kutladığı paylaşımları





















Fu Xiaotian sosyal medyadaki son paylaşımları 11 Nisan 2023'teydi.











Fu Xiaotian paylaşımında nereye uçtuğunu belirtmiyordu. Ancak Flightradar24 websitesi kayıtlarına göre uçak Pekin'e inmişti.