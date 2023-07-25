Çin'in 'kayıp' Dışişleri Bakanı nerede?

T24'ten Cevdet Kadri Kırımlı imzalı habere göre, 57 yaşındaki Qin ikbal merdivenlerini hızla tırmanmış biri. 2015-18 arasında Dışişleri protokol müdürlüğü yaparken Xi Jinping'in yabancı liderlerle olan görüşmelerini organize etmiş, o görüşmelerde genellikle yanında bulunmuş ve başarılı performansıyla dikkatini çekmiş. Bunun semeresini 2018'de Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanarak görmüş. Temmuz 2021'e kadar yürüttüğü bu görevin hemen ardından da ABD'ye büyükelçi olarak atandığını görüyoruz. Bir buçuk yıl kadar elçilik yaptıktan sonra 2022 Aralık ayında dışişleri bakanlığına getiriliyor.
Yeri gelmişken belirtelim, Çin'de dış ilişkiler konusunda asıl yetkili ve politika belirleyici organ Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu (?????????) ‘dur. Xi Jinping'in başkanlık ettiği bu komisyonun direktörlüğünü dış işleri eski bakanı Wang Yi (??) yapmaktadır.
Önce Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in 5 Temmuz'da Pekin'e yapacağı ziyaret geziye birkaç gün kala aniden ertelendi. Ardından 6 Temmuz ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Çin ziyaretinde Qin Gang'ın yokluğu dikkat çekti. 11 Temmuz'da Jakarta'daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısına da "sağlık nedenlerinden" dolayı katılamayacağı açıklandı.
Ama ortaya çıkması geciktikçe bir yandan merak artarken diğer yandan da yapılmayan açıklamalar durumu daha da gizemli hale getirmeye başladı. Örneğin geçen haftaki bir basın toplantısında dışişleri bakanlığı sözcüsü Mao Ning Bakan'ın nerede olduğu yolundaki soruları "verecek hiçbir bilgim yok" diye cevapladı.
Çin'de bir kişinin aniden ortalıklarda görülmemeye başlaması genelde inceleme ve soruşturmaların habercisidir. Örneğin X-Men ve Iron Man gibi filmlerde de oynayan ünlü yıldız Fang Bingbing 2018'in Temmuz ayında ortadan kaybolmuş, ardından Çin'de stüdyolarla yaptığı sözleşmelerde ücretini düşük gösterip vergi kaçırması nedeniyle yaklaşık 130 milyon dolar cezaya çarptırıldığı açıklanmıştı. Ancak 3 ay sonra davranışından dolayı kamuoyu önünde özür dilemesinin ardından ortaya çıkmıştı. Keza Zheng Shuang ve Deng Lun gibi starlar da benzer süreçlerden geçip ağır vergi cezaları almışlardı.
Kamu görevlileri için de benzer bir süreç söz konusudur. Ortalıkta gözükmedikleri sürenin sonunda onlara isnat edilen suçlar açıklanır ve yargılama süreçleri başlar.
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Qin'in ortaya çıkmasının gecikmesi nahoş bir durum olduğu yolundaki kanaatleri güçlendiriyor. Neden ortadan kaybolduğunu dair muhtelif rivayetler var. Bunlardan biri de evlilik dışı ilişki iddiası.
Dedikodunun kadın kahramanı Hong Kong Merkezli Phonix TV'nin önde gelen sunucu ve yapımcılarından Fu Xiaotian (???). Fu 2014'ten beri "Dünya Liderleriyle Konuşmalar" adlı bir program hazırlıyor. Şimdiye kadar Putin'den Kaddafi'ye, Kissinger'dan, Ronald Reagan'a pek çok politikacıyı ağırladığı programının son konuğu Mart 2022'de o zamanki ABD Elçisi Qin Gang olmuştu.
Fu aynı yılın kasım ayının sonlarında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Babasının kimliğini açıklamadığı oğluyla ilgili olarak Çin'in Twitter'ı Weibo'da yaptığı bir paylaşımda "kim demiş oğlumun melez olduğunu" ifadesini kullandı. Çocuğunun babasının Çinli olduğunu vurgulamak istiyordu anlaşılan.
Yine Weibo'da 18 Mart 2023'te yaptığı bir paylaşımda oğluyla beraber fotoğrafının altına "baba göreve gidiyor, kendi doğum gününü kutlamaya bile vakti yok. Babamıza mutlu yaşlar dileyelim" yazdı. Qin Gang Rusya seyahatine çıkıyordu ve ertesi gün doğum günüydü.
Fu Xiaotian'ın Weibo'da oğlunun melez olmadığını ve babanın doğum gününü kutladığı paylaşımları
Fu Xiaotian sosyal medyadaki son paylaşımını 11 Nisan 2023'te yaptı. Weibo ve Twitter'da yaptığı paylaşımda özel bir jette kucağında oğlunun olduğu fotoğrafın altında "Son kez yine bu uçakta Los Angeles'tan Washington DC'ye yaptığım uçuş Dünya Liderleriyle Konuşmaların son programına gidişe dönüşmüş, hem üzüntü hem de mutluluğa vesile olmuştu." yazıyordu
Twitter'daki paylaşımında Qin Gang ile yaptığı röportajdan da bir kare vardı.
Fu Xiaotian sosyal medyadaki son paylaşımları 11 Nisan 2023'teydi.
Fu Xiaotian paylaşımında nereye uçtuğunu belirtmiyordu. Ancak Flightradar24 websitesi kayıtlarına göre uçak Pekin'e inmişti.
Fu Xiaotian o tarihten sonra ortalıklarda hiç gözükmedi.
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Qin Gang ile Fu Xiaotian arasında iddia edildiği gibi bir ilişkinin olup olmadığı bilmek mümkün değil haliyle.
Böyle bir ilişki olsa bile bunun Qin Gang'ın "düşüşü" için tek başına bir gerekçe oluşturabileceğini söylemek zor. Çin'de yöneticilerin evlilik dışı ilişkilerinin "tolere edildiği" durumlar hiç yaşanmadı değil.
Qin Gang'ın ortalıktan "kaybolması" muhtemelen siyasi anlamda oldukça hatalı bir işe karışmış olmasındandır.
Çin Dışişleri Bakanlığı sitesinde dışişleri bakanı olarak hâlâ Qin Gang gözükmekte. Ama Bakan'ın nerede olduğu belli değil.