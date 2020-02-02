Galatasaray yine kazandı zirveye yaklaştı: İşte son puan durumu

Galatasaray, Kayserispor galibiyetiyle ligde üst üste 4. maçından da zaferle ayrılırken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle zirveye yaklaştı.





Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 5. dakikada Adem Büyük’ün golü ile 1-0 öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren Cimbom, 21. dakikada da Ryan Donk’un golü ile skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda 65. dakikada sahneye çıkan Sofiane Feghouli, durumu 3-0 yaptı. 69. dakikada Muris Mesanovic farkı 2’ye indirirken, 90+4. dakikada da Feghouli müsabakanın skorunu tayin etti. Sahadan 4-1 galip ayrılan Galatasaray, puanını 36’ya çıkarırken, Kayserispor ise 11 puanda kaldı.





ASLAN SERİYE BAĞLADI





Galatasaray, Kayserispor galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Süper Lig’de üst üste 4. galibiyetini aldı. Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor’u mağlup etti.





EVİNDEKİ YENİLMEZLİK 5 MAÇA ÇIKTI





Türk Telekom Stadyum’ndaki lig maçında en son Medipol Başakşehir’e karşı kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor müsabakası ile birlikte ligde evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.





ADEM’DEN BU SEZONKİ 3. GOL





Radamel Falcao’nun yokluğunda hücumda en öndeki isim olan Adem Büyük, takımını öne geçiren golü kaydetti. Geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında da gol atan Adem, böylelikle iki haftada 2 kez gol sevinci yaşamış oldu. 32 yaşındaki futbolcunun ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ve Türkiye Kupası’nda da 1’er golü bulunuyor.





RYAN DONK BU SEZON SİFTAH YAPTI





Galatasaray’ın deneyimli futbolcu Ryan Donk, bu sezon ilk golünü Kayserispor karşısında kaydetti. Luyindama’nın yokluğunda Marcao’nun savunmadaki partneri olan Donk, bu sezon 25 resmi maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi.





SOFİANE FEGHOULİ’NİN LİGDEKİ 4. GOL SEVİNCİ





Bu sezon ligde en son Ankaragücü maçında gol sevinci yaşayan Sofiane Feghouli, Kayseri karşısında 2 gol kaydetti ve ligde 4 gole ulaştı. Cezayirli futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 1 golü var. Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray’ın resmi maçlardaki 950. golü de Sofiane Feghouli’nin ayağından geldi.





ÖMER’DEN LİGDE 8. ASİST, VİSCA’YI YAKALADI





Bu sezon gösterdiği performansla 11’in değişilmez isimlerinden olan Ömer Bayram, Kayserispor maçında da asistlerine devam etti. Donk ve Feghouli’nin gollerinde asist yapan Ömer, ligde bu sezonki 8. asistini kaydetti. 28 yaşındaki futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda da 1’er asisti bulunuyor. Ömer Bayram, ligdeki asistlerde zirvede olan Başakşehir’in yıldız futbolcusu Edin Visca’yı da yakalamış oldu.





MARİANO’DAN 2 HAFTADA 2 ASİST





Geçtiğimiz haftaki Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte 11’e dönen Mariano, Kayserispor maçında da asist yaptı. Adem’in golünde pası veren isim olan Brezilyalı futbolcu, bu sezonki 3. asistini gerçekleştirdi. Deneyimli futbolcu, Süper Lig’deki diğer asistini de Antalyaspor karşısında kaydetmişti.





HENRY ONYEKURU İLK MAÇINA ÇIKTI, ASİST YAPTI





Galatasaray’da devre arasında transfer edilen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sıtma hastalığına yakalandığı için uzun süre oynayamamıştı. Hastalığını atlatan Onyekuru, transfer olduktan sonra ilk maçını Kayserispor karşısında oynadı. Genç futbolcu, 82. dakikada Ömer Bayram’ın yerine oyuna girdi. 22 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılı taraftarlar, yoğun tezahüratlarda bulundu. Onyekuru, ayrıca Feghouli’nin 90+4. dakikada attığı golde asist yaptı.





Nijeryalı futbolcu maçın ardından taraftarın isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.





BELHANDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ





Galatasaray’da maç öncesinde Younes Belhanda ile Adem Büyük, sarı kart sınırında bulunuyordu. Belhanda, 49. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, gelecek hafta ligde oynanacak olan Kasımpaşa müsabakasında takımını yalnız bırakacak.





MAÇI 32 BİN 876 SEYİRCİ İZLEDİ





Galatasaray - Kayserispor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu’nda 32 bin 876 biletli seyirci takip etti. Maç boyunca tezahüratlarını sürdüren taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara destekleriyle yanlarında olduklarını gösterdi. Ayrıca Kayserispor taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.





PUAN DURUMU



