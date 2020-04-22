Galatasaray'da 'maaş indirimi' sinyali

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, korona virüsü salgınının mali açıdan en çok kendilerini etkilediğini söyledi.







GSTV’de yayımlanan “Başkan Özel” programına video konferans yöntemiyle bağlanan Mustafa Cengiz, korona virüsü salgınının beklenmedik bir durum olduğunu belirterek şunları kaydetti:





“Salgının en büyük darbesi en büyüğe olur. ‘Çoktan çok, azdan az gider’ diye bir halk söylemi var. Ekonomik olarak en büyük zararı Galatasaray’a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi. Bunları olumsuz etkiledi. Tekil olarak aldığımızda bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar yaklaşık 105 milyon lira. Gelecek yıl çarpanı etkisiye 230 milyon lirayı aşkın bir yükü var. Buna rağmen Galatasaray bütün bu yüklerin altından kalkacak, bütçe, plan ve programlarını buna göre yapacak kabiliyette bir camia. Yönetimimiz bunun için gece gündüz çalışmakta, elinden geleni yapmakta, en kötü güne hazırlanmakta ve bütün bu zorlukların tek tek üstesinden gelmekte. Bunlar aşılabilir zorluklar.”





Mustafa Cengiz, salgının oluşturduğu olağanüstü şartlar nedeniyle futbolcu maaşlarında yapılandırmaya gitmeleri gerektiğini dile getirdi. Kısa ve uzun vadeli önlem planlarının olduğundan bahseden Cengiz, şunları söyledi:





“Bu yıl ile ilgili acil önlemler var. Bu olayın sürmesi halinde alınacak önlemler var. Kısa dönem ve uzun dönem hesapları var. Giderlerimizi azaltmamız gerek. Vergi hariç yıllık 60 milyon avro futbolcu giderimiz var. Bunun bir bölümünün inmesini istiyoruz. Genel bütçede çok önemli bir yer tutmuyor. Yaklaşık 10 milyon avro. 150 milyon avroluk total bütçenin içinde yüzde 10 bile değil. Bunun üstüne de çıkmaz. Nakit akış planı için bunun acilen alınması gerek. Dünya çok zor bir durumda. Bunu aşmamız için mutlaka acil tedbir almamız gerek. Bunu planlıyoruz. Mutlaka realize edeceğiz.”





Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımında yüksek maliyetli oyuncularla yolların ayrılacağı iddialarıyla ilgili, “Bütün futbolcular bizim için değerli. Teklifler gelir. Onay için bana gelinir. Bana gelen bir şey yok. Resmi olmayan bir şey hakkında yorumda bulunamam” diye konuştu.

‘AMATÖR BRANŞLAR KAPATILMAYACAK’





Mustafa Cengiz, amatör branşları kapatmalarının söz konusu olmadığını söyledi. Abdurrahim Albayrak’ın açıklamalarında kapatmayı kastetmediğini anlatan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:





“Hiçbir zaman amatörleri ikinci plana atmadık. Amatörlerle ilgili çok gerçekçi politikalar uyguluyoruz. Amatör sporların birçoğunu Türkiye’ye getiren kulüp olarak bununla övünüyoruz. Amatör şubeleri kapatmamız asla düşünülemez. Tam tersine bunları uzun vadede kendine yeter hale getirmeye çalışıyoruz. Altyapıya önem veriyoruz. Altyapıdan Türk gençlerinin yetişmesini, rol model olmasını istiyoruz. Bu futbol ve diğer bütün branşlar için geçerli. Hedefimiz bu. Amatörleri bırak kapatmayı tam tersine onlara hayali olmayan bütçelerle, Türk hocaları, Türk sporcuları hedef alan bir hale getirmeye çalışıyoruz. Tabii yabancı sporcular da olacak ama mali açıdan belli bir noktaya gelinceye kadar kendi yağımızda kavrulur hale getirmeye çalışıyoruz. Basketbol ve voleybolda bütçeyi düşürmemize rağmen başarımız daha önde. Her yıl ne harcandığı, hangi sırada olduğumuz ortada. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarındaki yüksek kadro maliyetleri ile şu andaki maliyetimiz yarı yarıya ama bulunduğumuz sıralama daha yüksek. Bizim şansımız, basketbol ve voleybolda baş antrenörlerimiz özverili çalışan, kaliteli insanlar. Onlara teşekkür ediyorum.”





Cengiz, Süper Lig’de kalan 8 haftanın tek bir şehirde oynatılması durumunda İstanbul’un doğru bir tercih olacağını ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bütün giderleri karşılaması gerektiğini de söyledi.